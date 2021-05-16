Демпартия представила свой список кандидатов для участия в досрочных выборах

В списке демократов, который возглавляет Павел Филип, всего 20 кандидатов. Среди них нет почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. В Демократической партии Молдовы представили свой список первых 20 человек на пост депутата парламента на досрочных выборах. Имена кандидатов назвали после заседания национального политического совета.

Председатель ДПМ Павел Филип отметил, что партия обладает самым ценным ресурсом на этих выборах – хорошими людьми, профессионалами, которые показали, что они могут делать конкретные дела для страны и граждан.

По словам Филипа, его партия стала единственной, кто разработал план для развития страны, в котором показано, что ДПМ сделала до сих пор и что планирует сделать дальше.

"Мы показали, что проводим новую политику, мы составили совершенно иной список кандидатов для участия в досрочных выборах. Он основан на нескольких критериях меритократии и отвечает принципам гендерного паритета, профессионализма, наличия представителей в регионах и молодежи.

В основном это люди, добившиеся многого в своей жизни. Есть члены правительства, которое мы возглавляли и которое показало результаты, главы районов, которые проводили реформы, разработанные нашим кабмином. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы добиться хорошего результата на этих выборах", – считает Филип.

В списке: Павел Филип, Александру Жиздан, Моника Бабук, Генадие Буза, Михай Олэреску, Николае Чубук, Светлана Ротунду, Ион Леукэ, Валентина Ротару, Наталья Рошка.

Во второй десятке: Михай Попа, Игорь Время, Виорел Бабий, Николай Горбан, Сергей Рапча, Геннадий Мунтян, Марина Новак, Тамара Вережан, Анна Арамэ, Чеилия Граур.

Досрочные выборы в парламент Молдовы запланированы на 11 июля 2021 года.

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