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Флажки с символикой ДПМ в парламенте. Архивное фото

Демпартия представила свой список кандидатов для участия в досрочных выборах

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210516/34763375/dempartiya-predstavila-spisok-kandidatov-v-deputaty-na-dosrochnye-vybory.html

В списке демократов, который возглавляет Павел Филип, всего 20 кандидатов. Среди них нет почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. В Демократической партии Молдовы представили свой список первых 20 человек на пост депутата парламента на досрочных выборах. Имена кандидатов назвали после заседания национального политического совета. 

Дмитрий Дьяков
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Председатель ДПМ Павел Филип отметил, что партия обладает самым ценным ресурсом на этих выборах – хорошими людьми, профессионалами, которые показали, что они могут делать конкретные дела для страны и граждан.

По словам Филипа, его партия стала единственной, кто разработал план для развития страны, в котором показано, что ДПМ сделала до сих пор и что планирует сделать дальше.

"Мы показали, что проводим новую политику, мы составили совершенно иной список кандидатов для участия в досрочных выборах. Он основан на нескольких критериях меритократии и отвечает принципам гендерного паритета, профессионализма, наличия представителей в регионах и молодежи.

В основном это люди, добившиеся многого в своей жизни. Есть члены правительства, которое мы возглавляли и которое показало результаты, главы районов, которые проводили реформы, разработанные нашим кабмином. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы добиться хорошего результата на этих выборах", – считает Филип.

В списке: Павел Филип, Александру Жиздан, Моника Бабук, Генадие Буза, Михай Олэреску, Николае Чубук, Светлана Ротунду, Ион Леукэ, Валентина Ротару, Наталья Рошка.

Во второй десятке: Михай Попа, Игорь Время, Виорел Бабий, Николай Горбан, Сергей Рапча, Геннадий Мунтян, Марина Новак, Тамара Вережан, Анна Арамэ, Чеилия Граур.

 

Досрочные выборы в парламент Молдовы запланированы на 11 июля 2021 года. 

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