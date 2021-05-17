Санду едет в Берлин: ожидаются встречи с Штайнмайером и Меркель

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду будет находиться 19-20 мая в Берлине с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Сопровождать молдавского президента в делегации будут советник по внешней политике Кристина Герасимов и советник по экономике Вячеслав Негруца.

"Визит состоится по приглашению президента Германии Франка Вальтер Штайнмайера. Ожидается, что это даст новый импульс двусторонним отношениям", - говорится в сообщении пресс-службы.

В первый день нахождения в немецкой столице Санду проведет встречу с Штайнмайером, после чего пройдет пресс-конференция. Во второй половине дня молдавский президент проведет беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также во время официального визита Санду примет участие в слушаниях по Республике Молдова в Парламентской комиссии по иностранным делам и в Комиссии по европейским делам, а также встретится с депутатами от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза в Баварии (ХСС), а также с представителями Социал-демократической партии и Союза "зеленых" Германии.

Среди высокопоставленных официальных лиц, с которыми встретится президент Майя Санду, будут: премьер-министр земли Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет, федеральный министр иностранных дел Хейко Маас, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель Комитета бундестага по европейским делам Гюнтер Кричбаум, глава комиссии по внешней политике Норберт Реттген и другие.

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Санду обсудит несколько тем: двусторонние отношения между Германией и Молдовой, политическую обстановку и ситуацию в области безопасности в стране и регионе, поддержку, необходимую республике для смягчения последствий пандемии, более тесное экономическое сотрудничество, улучшение условий для молдавской диаспоры в Германии.

Санду примет участие и в общественной дискуссии "Молдова - новое начало", организованной фондом Конрада Аденауэра. Перед этим состоится встреча с главой фонда Норбертом Ламмертом, а также с генсекретарем фонда Герхардом Вахлерсом.

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