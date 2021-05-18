Социалисты потребовали от Санду ответственности за принимаемые ею решения

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Социалисты раскритиковали решение президента Молдовы Майи Санду не подписывать и вернуть ряд принятых депутатами законов в парламент.

Законодатель от фракции ПСРМ Петр Бурдужа заявил на брифинге во вторник, что инициатива об отмене "закона о миллиарде" утверждена в соответствии со всеми процедурами, но глава государства не подписала этот закон и вернула его в парламент. По его словам, таким образом, нагрузка на граждан из-за украденного миллиарда из банковской системы Молдовы продолжится.

"Закон о компенсации расходов на электроэнергию бытовыми потребителями в период чрезвычайного положения – апрель и май 2021 года. Речь идет о компенсации по 214 леев в месяц на бытового потребителя. К сожалению, президент также не утвердила этот закон. На наш взгляд, в таком случае она должна объяснить людям, почему она так поступила, потому что ее решение можно считать антинародным... Призываем ее взять ответственность за все решения, которые она принимает, и дать объяснения гражданам по поводу всего, что она делает", – подчеркнул Бурдужа.

Отдельно он остановился и на не подписанном президентом законе, который дал бы нынешнему временному правительству право подписывать международные договоры, предусматривающие финансовые обязательства для Республики Молдова, а также законе о внутренней торговле и других инициативах, которые вернула в парламент глава государства.

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Почему Санду не подписала законы, принятые большинством

Президент Молдовы Майя Санду 14 мая объявила, что не подписала и вернула в парламент ряд законов, которые ранее приняло большинство депутатов.

"Я проанализировала эти законы и решила вернуть в парламент те, по которым есть серьезные проблемы. Будущий парламент пересмотрит их и решит, что делать – изменить их, чтобы устранить недостатки или отозвать", – написала Санду на своей странице в Facebook в пятницу.

Какие законы Санду вернула в парламент:

закон №71 от 23.04.2021, который аннулирует "закон о миллиарде". Как считает Санду, отмена "закона о миллиарде" подразумевает трансформацию государственного долга в инфляцию и финансовую нестабильность. "Другими словами, все граждане выплачивают украденный миллиард, но уже по повышенным ценам и более высоким процентным ставкам по кредитам. Это четкий пример манипуляции общественным мнением", – уточнила президент;

законы №69 и 70 от 23.04.2021, согласно которым государство должно было компенсировать расходы на электроэнергию бытовыми потребителями за апрель и май. Причина возврата документа в парламент, по словам Санду, заключается в несправедливости. "Помощь со стороны государства в период пандемии должна идти тем, кто в ней нуждается. Утверждение этого закона означает, что из наших налогов компенсации получат и люди с большими и очень большими доходами", – добавила глава государства;

закон №60 о внутренней торговле. По мнению Санду, этот закон исходит из благих намерений, но в той редакции, в которой он был принят, приведет к повышению цен. Кроме того, как считает глава государства, документ нарушает обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Президент отметила, что промульгация закона в таком виде затронет экспорт в Европейский союз. "Когда будет другой парламент, предложим вариант по улучшению этого закона", – добавила Санду;

закон №53 от 22.04.2021, который, как считает президент, привел бы "к увеличению расходов поставщиков электроэнергии более чем на 20 миллионов леев в год, и эти затраты должны были быть включены в тариф на электроэнергию";

закон №52 от 22.04.2021, который, по мнению Санду, "создает предпосылки для коррупции и юридических лазеек, что может позволить отчуждение государственных участков";

закон №72, который дал бы нынешнему временному правительству право подписывать международные договоры, предусматривающие финансовые обязательства для Республики Молдова, а также право нанимать и увольнять государственных служащих.

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В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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