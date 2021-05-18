Мидриган: Россия желает решения приднестровской проблемы

Проблемы граждан Приднестровья не будут решены до тех пор, пока регион не получит особый правовой статус.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Предоставление правового статуса приднестровскому региону было бы одним из решений для преодоления многих проблем в регионе. Такое уточнение сделал для Sputnik Молдова политолог и юрист Павел Мидриган, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва поддерживает территориальную целостность Республики Молдова и поможет найти решение приднестровской проблемы.

Мидриган отметил, что Россия всегда признавала суверенитет и независимость Молдовы.

Политолог пояснил, что хоть документ о предоставлении региону особого статуса подписали тогдашние президенты двух государств Мирча Снегур и Борис Ельцин, даже сейчас приднестровский регион не имеет правового статуса.

"В 2005 году был принят закон о правовом статусе Приднестровья. Однако закон был принят без консультации с так называемой тираспольской администрацией. Следовательно, они не признают этот закон. Он мертв", - уточнил Мидриган.

Эксперт уверен, что Российская Федерация хочет мирного решения приднестровской проблемы.

"Приднестровье похоже на анклав. Оно не может выйти, его не признают и не признают. Мы видим все проблемы с документами, регистрационными номерами автомобилей и прочее. Жители Приднестровья, в том числе граждане Молдовы, испытывают проблемы", - добавил Мидриган.

Он также отметил, что приднестровский регион в какой-то степени стал головной болью для Москвы, поскольку без финансовой поддержки России в Приднестровье были бы еще более тяжелые условия жизни.

"Мирное решение развяжет руки компаниям в регионе, а также гражданам. Было бы свободное передвижение. Для России будет плюсом, если, наконец, решение будет найдено", - полагает Мидриган.

Мидриган также считает, что власти Кишинева не уделяют этому вопросу должного внимания, поэтому депутатам нового созыва придется вернуться к интенсивным переговорам для решения приднестровской проблемы.

"Мы были очень счастливы, когда был создан формат 5+2, но мы видим, что он мертв. Поэтому без международных игроков, в том числе крупных, решить проблему очень сложно. Но Российская Федерация неоднократно заявляла, что готова начать переговоры", - рассказал политолог.

Напоминаем, что во время церемонии получения верительных писем 23 новых послов иностранных государств, в том числе посла Республики Молдова в России - Владимира Головатюка, Владимир Путин заявил, что власти Москвы и впредь будут способствовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, а также заключения соглашения об особом статусе Приднестровья при уважении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы.

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