В Молдову поступят еще четыре транша дизельного топлива из Румынии

Члены молдавской и румынской делегации договорились провести еще несколько траншей поставок топлива, а также расширить сотрудничество по некоторым вопросам.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Мариана Грама провела во вторник рабочую встречу с румынской делегацией во главе с президентом Национального управления государственных резервов и особых вопросов Георге Алексеем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как отметили в ведомстве, официальные лица договорились об организации еще четырех траншей поставки дизельного топлива, а также о механизмах по распределению топлива бенефициарам с помощью Агентства материальных резервов МВД. Это нужно для обеспечения прозрачности на протяжении всего периода управления запасами гуманитарной помощи.

"В ходе встречи госсекретарь Молдовы обратиласт с посланием признательности правительству Румынии за солидарность и вклад в поддержку граждан Молдовы, путем оказания гуманитарной помощи социально уязвимым, а также системе здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19 и в агросекторе за счет путем передачи дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили и будущее расширение сотрудничества и обмен опытом по вопросам, связанным с управлением государственными резервами, в частности, учет о потерях или отходах.

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