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Майя Санду

Санду в Берлине прокомментировала отношения Молдовы с Россией

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210519/34802104/Sandu-v-Berline-prokommentirovala-otnosheniya-Moldovy-s-Rossiey.html

Глава государства ответила на вопросы немецкой прессы по итогам своей встречи с президентом Германии в рамках официального визита в ФРГ.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Кишинев рассчитывает на отношения, основанные на взаимном уважении со всеми государствами, в том числе с Россией. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Так она ответила на вопрос журналистов о том, препятствует ли Россия реализации президентом Молдовы проевропейской повестки.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Президент Молдовы Майя Санду: отношения с Россией для нас важны

 "У Молдовы очень амбициозная повестка. Реформы, которые мы должны реализовать, комплексные, и необходимы политическая воля и техническая экспертиза, чтобы удалось решить эти проблемы. Молдова нуждается в стабильности в регионе, чтобы страна могла сфокусироваться на повестке внутренних реформ. И мы рассчитываем и хотим, чтобы были отношения, основанные на взаимном уважении со всеми странами, в том числе с Российской Федерацией. Хотим, чтобы была неконфликтная среда в регионе так, чтобы мы могли работать по повестке внутренних реформ", – сказала глава Молдовы.

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Майя Санду находится 19-20 мая в Берлине с официальным визитом по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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