Как связаны визит Санду в Берлин, заявление Штайнмайера и поголовье коров

Президент Германии считает, что "в последнее время многие политические деятели Молдовы не уважают Конституцию".

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В ходе состоявшейся 19 мая в Берлине встречи молдавского президента Майи Санду и главы немецкого государства Франка-Вальтера Штайнмайера последний сделал заявление, которое в Молдове назвали граничащим с вмешательством во внутренние дела республики.

"Мы обсудили политическую ситуацию в Молдове и два недавних решения Конституционного суда РМ. В последние недели мы с сожалением заметили, что многие политические деятели в вашей стране не уважают Конституцию и орган, призванный следить за ее соблюдением. Надеюсь, результаты предстоящих досрочных парламентских выборов в Молдове внесут в этом отношении ясность", – заявил президент Германии.

Молдавский политический аналитик Борис Шаповалов указывает на очевидную целенаправленность этого заявления.

"Вне всякого сомнения, слова немецкого президента произнесены намеренно, с определенной целью. Совершенно понятно, какие политические силы имеет в виду Штайнмайер, – конечно же, Партию социалистов, которая, оказывается, "не уважает" Конституционный суд.

При этом неясно, как ПСРМ и граждане Молдовы могут уважать орган, который сам принимает абсолютно неконституционные решения. Это давно подчеркивают эксперты, на сей счет есть даже рекомендации Венецианской комиссии", – заявил Шаповалов в интервью Sputnik Молдова.

Аналитик не сомневается, что слова главы немецкого государства – откровенная поддержка одного из участников грядущих досрочных парламентских выборах в Молдове.

Не только слова Штайнмайера, но и сам визит Санду, по мнению Шаповалова, откровенно предвыборные. Даром что сама Майя Григорьевна в выборах не участвует и даже формально уже не руководит партией "Действие и солидарность".

"Санду вообще в ближайшее время будет частым гостем и в Бухаресте, и в Брюсселе, и в ряде других европейских столиц. А лидеры стран, руководители крупных европейских партий произнесут еще не одну речь в поддержку молдавской "прогрессивной" партии, которая должна проводить в Молдове какие-то мифические "реформы". Возможно, республику даже пообещают куда-нибудь принять.

Мне же сегодня стало по-настоящему смешно, когда я ознакомился с последними данными о поголовье коров в сегодняшней Молдове, – цифра оказалась на уровне 1916 года. Вот, собственно, и весь результат наших проевропейских устремлений и реформ", – говорит Шаповалов.

Определенным диссонансом заявление Штайнмайера прозвучало и для политолога Игоря Волницкого, который, впрочем, находит ему объяснение.

"Я не специалист по дипломатическому протоколу и не могу с этой точки зрения судить о корректности слов господина президента Германии. Но с точки зрения политической оно действительно звучит странно...

Конечно же, речь идет в данном случае о поддержке одного из электоральных конкурентов на предстоящих выборах. Думаю, в немалой степени эта поддержка вызвана тем фактом, что многие представители сегодняшнего руководства Германии являются членами самой крупной на континенте Европейской народной партии, куда входит и молдавская "Действие и солидарность". А сама Майя Санду, напомню, неоднократно была участницей организованных европейской партией мероприятий", – говорит Волницкий.

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