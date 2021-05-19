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Майя Санду. Архивное фото

Майя Санду в Берлине провела встречу с Ангелой Меркель по видеосвязи

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210519/34805744/Maia-sandu-v-berline-provela-vstrechu-s-angeloy-merkel-po-videosvyazi.html

Как сообщила Санду, по просьбе немецкой стороны, в связи с жесткими ограничениями из-за пандемии, установленными в ФРГ, беседа проходила в режиме видеоконференции.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду, находясь ​​с визитом в Берлине, провела разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Санду сообщила в соцсетях.

Санду и Меркель обсуждали вопросы признания свидетельств о вакцинации, выданных в Республике Молдова, признания водительских прав для граждан Молдовы и Германии, вопросы безопасности в регионе, а также отношения Молдовы с ЕС.

"В этом контексте мы подтвердили обязательства Республики Молдова перед Европейским Союзом, которые мы хотим соблюдать, несмотря на задержки, допущенные предыдущим правительством. Таким образом, мы надеемся как можно скорее разблокировать макрофинансовую помощь, необходимую нашей стране в нынешней кризисной ситуации" – написала Санду по итогам встречи.

Президент РМ также пригласила Меркель посетить Молдову, "когда ситуация с пандемией будет более благоприятной".

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