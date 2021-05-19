Додон: соглашение об "Ассоциированном трио" направлено против России

По мнению экс-президента Молдовы Игоря Додона новое соглашение между Украиной, Грузией и Молдовой направлено против России и опасно для самой Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Экс-президент и глава Партии социалистов Игорь Додон в телеинтервью раскритиковал подписание РМ меморандума о создании "Ассоциированного трио" между Грузией, Молдовой и Украиной. Глава ПСРМ заявил о необходимости выхода из этого соглашения.

"Я спросил Чокоя, куда лезете? Понятно же, что документ против России. Вы – исполняющий обязанности, кто вас уполномочил делать такие вещи? Президент? Или парламент?", – сказал Додон.

Он добавил, что с помощью таких инструментов создается своеобразный "пояс" против России.

"Украина и Грузия приняли для себя стратегическую цель вступления в НАТО. А Молдова куда лезет? У нас своих проблем хватает. Я понимаю сотрудничество, реформы, но зачем включать туда вопросы безопасности? Это опасный документ Мы это не поддерживаем, отменим все это. Филькина грамота", – добавил глава ПСРМ.

В Киеве 17 мая министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали меморандум о взаимопонимании между тремя министерствами иностранных дел о сотрудничестве в области европейской интеграции.

Подписанный меморандум о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.

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