Ольга Чеботарь обсудила приднестровское урегулирование с послом Швеции

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Исполняющая обязанности вице-премьера, глава Бюро по реинтеграции Ольга Чеботарь встретилась с послом Швеции в Молдове Анной Либерг.
Встреча состоялась в контексте председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. ОБСЕ является участником переговорного формата "5+2". Собеседники обсудили широкий круг тем, в том числе вопросы повестки дня переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.
Вице-премьер отметила необходимость продолжения начатых проектов в интересах жителей обоих берегов Днестра.
Официальные лица выразили готовность и дальше развивать конструктивное партнерство на уровне государственных органов, подтвердив желание обеих стран продолжать взаимодействие в различных сферах с целью улучшения жизни граждан на всей территории Республики Молдова.
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