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Вице-премьер Молдовы Ольга Чеботарь встретилась с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Ольга Чеботарь обсудила приднестровское урегулирование с послом Швеции

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210520/34812634/olga-chebotar-obsudila-pridnestrovskoe-uregulirovanie-s-poslom-shvecii.html

Швеция в 2021 году председательствует в ОБСЕ — организация является участником переговоров в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Исполняющая обязанности вице-премьера, глава Бюро по реинтеграции Ольга Чеботарь встретилась с послом Швеции в Молдове Анной Либерг.

Встреча состоялась в контексте председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. ОБСЕ является участником переговорного формата "5+2". Собеседники обсудили широкий круг тем, в том числе вопросы повестки дня переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Вице-премьер отметила необходимость продолжения начатых проектов в интересах жителей обоих берегов Днестра.

Официальные лица выразили готовность и дальше развивать конструктивное партнерство на уровне государственных органов, подтвердив желание обеих стран продолжать взаимодействие в различных сферах с целью улучшения жизни граждан на всей территории Республики Молдова.

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Теги:
реинтеграция

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