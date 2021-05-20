Ольга Чеботарь обсудила приднестровское урегулирование с послом Швеции

Швеция в 2021 году председательствует в ОБСЕ — организация является участником переговоров в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Исполняющая обязанности вице-премьера, глава Бюро по реинтеграции Ольга Чеботарь встретилась с послом Швеции в Молдове Анной Либерг.

Встреча состоялась в контексте председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. ОБСЕ является участником переговорного формата "5+2". Собеседники обсудили широкий круг тем, в том числе вопросы повестки дня переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Вице-премьер отметила необходимость продолжения начатых проектов в интересах жителей обоих берегов Днестра.

Официальные лица выразили готовность и дальше развивать конструктивное партнерство на уровне государственных органов, подтвердив желание обеих стран продолжать взаимодействие в различных сферах с целью улучшения жизни граждан на всей территории Республики Молдова.

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