Встреча представителей "Народного союза" и ПКРМ: главная задача – сохранить страну

Политические силы, позиционирующие себя как промолдавские, продолжают объединятся и обсуждают планы совместных действий.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Руководство Партии коммунистов РМ провело 20 мая встречу с членами Республиканского совета общественной платформы "Народный союз".

© Sputnik / Vadim Rusu Состав общественной платформы "Народный Союз"

Сообщается, что в ходе встречи обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране в контексте предстоящих парламентских выборов.

"Участники встречи подчеркнули важность консолидации усилий по укреплению молдавской государственности, суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ страны", – сообщают представители "Народного союза".

Стороны обсудили первоочередные задачи и совместный план мероприятий, направленный на усиление позиций промолдавских политических сил, а именно – единого блока "ПКРМ и ПСРМ".

Кроме того, была отмечена важность получения патриотическими силами страны конституционного большинства в будущем составе парламента, что, по их мнению, значительно укрепит государственность и суверенитет Молдовы.

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