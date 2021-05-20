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Флаг Молдовы

Встреча представителей "Народного союза" и ПКРМ: главная задача – сохранить страну

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210520/34818493/vstrecha-predstaviteley-narodnogo-soyuza-i-pcrm-glavnaya-zadacha--sokhranit-stranu.html

Политические силы, позиционирующие себя как промолдавские, продолжают объединятся и обсуждают планы совместных действий.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Руководство Партии коммунистов РМ провело 20 мая встречу с членами Республиканского совета общественной платформы "Народный союз".

Состав общественной платформы Народный Союз
© Sputnik / Vadim Rusu
Состав общественной платформы "Народный Союз"

Сообщается, что в ходе встречи обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране в контексте предстоящих парламентских выборов.

"Участники встречи подчеркнули важность консолидации усилий по укреплению молдавской государственности, суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ страны", – сообщают представители "Народного союза".

Флаг Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
"Народный союз" поддержит патриотические силы на парламентских выборах
Стороны обсудили первоочередные задачи и совместный план мероприятий, направленный на усиление позиций промолдавских политических сил, а именно – единого блока "ПКРМ и ПСРМ".

Кроме того, была отмечена важность получения патриотическими силами страны конституционного большинства в будущем составе парламента, что, по их мнению, значительно укрепит государственность и суверенитет Молдовы.

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