Санду в Берлине провела встречу с главой немецкого Министерства обороны

Молдавский лидер поблагодарила министра обороны Германии за оказанную поддержку в сфере безопасности, а также выразила надежду на продолжение и укрепление сотрудничества.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду продолжает в четверг свой официальный визит в Берлин. Очередная встреча в рамках визита прошла с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Обсудила с министром вызовы в области безопасности в нашем регионе, планы на будущее и возможности для более продвинутого сотрудничества в этой сфере, а также в области обороны между нашими странами в региональном контексте", – заявила Санду.

Глава государства поблагодарила федерального министра обороны за поддержку, оказанную до настоящего времени нашей стране и молдавским институтам в сфере безопасности, а также за готовность продолжить это сотрудничество в будущем.

Во время двухдневного официального визита в Берлин молдавский лидер Майя Санду провела встречи с президентом Федеративной Республики Германии, Федеральным канцлером, а также с другими высокопоставленными должностными лицами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova