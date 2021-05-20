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Майя Санду

Санду в Берлине провела встречу с главой немецкого Министерства обороны

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210520/34818917/sandu-v-berline-proshla-vstrecha-s-glavoy-nemetskogo-ministerstva-oborony.html

Молдавский лидер поблагодарила министра обороны Германии за оказанную поддержку в сфере безопасности, а также выразила надежду на продолжение и укрепление сотрудничества.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду продолжает в четверг свой официальный визит в Берлин. Очередная встреча в рамках визита прошла с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Обсудила с министром вызовы в области безопасности в нашем регионе, планы на будущее и возможности для более продвинутого сотрудничества в этой сфере, а также в области обороны между нашими странами в региональном контексте", – заявила Санду.

Глава государства поблагодарила федерального министра обороны за поддержку, оказанную до настоящего времени нашей стране и молдавским институтам в сфере безопасности, а также за готовность продолжить это сотрудничество в будущем.

Во время двухдневного официального визита в Берлин молдавский лидер Майя Санду провела встречи с президентом Федеративной Республики Германии, Федеральным канцлером, а также с другими высокопоставленными должностными лицами.

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