Приднестровье просит увеличить число участков на выборах в Госдуму России

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. Подготовку и организацию голосования на территории Приднестровья на выборах в Государственную Думу РФ VII созыва обсудили на встрече в Москве председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровья Елена Городецкая с членом Центризбиркома Российской Федерации Павлом Андреевым.

"На встрече обсуждались организационные вопросы, направления консультативного и методологического сотрудничества, особенности организации голосования для граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье", – отметили в ЦИКе.

Председатель Центризбиркома Приднестровья особое внимание уделила мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции при проведении голосования.

С целью увеличения пропускной способности избирательных участков и для удобства избирателей, ЦИК Приднестровья обратился в адрес профильного российского ведомства и Посольства России в Республике Молдова с просьбой увеличить количество участков для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, образуемых на территории Приднестровья.

"Образование дополнительных избирательных участков позволит создать безопасные условия для голосования избирателей и работы избирательных комиссий", – отметили в ЦИКе.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации состоятся в сентябре 2021 года.

В соответствии с Конституцией РФ, депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

В ГД избирается 450 депутатов: 225 депутатов — по одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат) и 225 депутатов — от политических партий, по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

В голосовании на выборах в ГД имеют право принимать участие граждане РФ, достигшие 18 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

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