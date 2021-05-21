Додон заявил о сюрпризах от блока ПКРМ-ПСРМ на выборах в парламент Молдовы

Бывший глава государства рассказал о прогнозах блока коммунистов-социалистов на досрочных парламентских выборах, пройдут ли унионисты в законодательный орган следующего созыва, а также о том, как будет голосовать диаспора.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что результат блока коммунистов-социалистов на предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах станет неприятным сюрпризом для их оппонентов. Так он ответил в своем еженедельном видеоблоге на вопрос Sputnik Молдова о том, сколько мандатов рассчитывает получить блок.

"Сейчас многие пытаются угадать, сколько будет мандатов. Электоральная кампания уже начинается. Но очевидно, что ставки конкурентов на выборах и прогнозы оппонентов значительно изменились после регистрации блока коммунистов-социалистов", – сказал Додон.

По его словам, никто не думал, что ПСРМ и ПКРМ найдут общий язык "после десяти лет достаточно жестких заявлений с обеих сторон".

"Но все понимают, что сейчас ситуация изменилась, изменилась к худшему для наших политических оппонентов. Мы делаем ставку на победу на этих парламентских выборах. И я думаю, что победа будет на стороне блока коммунистов-социалистов. Сколько мандатов? Решат граждане. Но уверяю, что результат будет неприятным сюрпризом для наших оппонентов", – заявил политик.

Голосование молдавской диаспоры

На другой вопрос Sputnik, может ли решить исход выборов молдавская диаспора, Додон ответил, что нельзя запрещать гражданам голосовать, где бы они ни находились.

"Мы должны предоставить нашим гражданам из диаспоры право участвовать и выразить голос на этих выборах. Кто-то говорит в соцсетях о том, что надо закрыть избирательные участки: не думаю, что это решение. Мы должны позволить всем голосовать, но необходимо создать равные условия для всех, не только для диаспоры на западе, но и для диаспоры в Российской Федерации. В том числе мы должны быть внимательны в плане предоставления права голосовать гражданам левобережья Днестра", – сказал Додон.

По его словам, "нельзя блокировать граждан Республики Молдова, которые хотят приехать и проголосовать" из Приднестровья.

"Прошу, чтобы в этот раз, в сравнении с президентскими выборами прошлого года, государственные органы обеспечили нормальное функционирование и перемещение граждан Республики Молдова с правом голоса из Приднестровья для участия в парламентских выборах 11 июля, а также привлечь к ответственности и жестко наказывать тех, кто препятствует конституционному праву граждан, где бы они ни находились", – сказал политик.

Пройдут ли унионисты в будущий парламент?

На вопрос о том, могут ли пройти в парламент будущего созыва партии унионистского толка (сторонники объединения Молдовы и Румынии), Додон напомнил о своей позиции по отношению "к тем, кто выступает за ликвидацию государства".

"Я не хочу давать прогнозы, кто пройдет и как. Но считаю, что нехорошо, когда в парламенте Молдовы находятся те, кто выступает за ликвидацию нашей страны", – заключил Додон.

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В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В парламенте 25 марта должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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Уже 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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