Россия призывает США и ЕС не вмешиваться в молдавские выборы

Внешнеполитическое ведомство России констатирует, что в преддверии парламентских выборов в Молдове агрессивная риторика Запада набирает обороты.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз предпринимают попытки вмешаться в предстоящие в Молдове досрочные парламентские выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, передает РИА Новости.

"МИД РФ неоднократно обращал внимание на попытки вмешательства США и государств-членов ЕС во внутриполитические процессы в Молдавии. Мы вынуждены вновь констатировать, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов республики, которые должны состояться 11 июля этого года, агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова обратила внимание на заявление главы делегации Евросоюза в Молдове Питера Михалко, сделанное в эфире передачи "Час экспертизы".

"Питер Михалко вновь допустил непозволительную для дипломата критику в адрес органов государственной власти Молдавии, акцентировав несовершенство системы правосудия республики и открыто заявив, что "новый молдавский парламент должен быть заслуживающим доверия". Подобное проявление неуважения к основным политическим институтам Молдавии и избирательность в определении объектов критики, которыми всегда становятся политические силы республики, выступающие за развитие диалога с РФ, стало, к сожалению, обычно практикой стран Запада", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия выступает за развитие "по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Республикой Молдова, в основе которых будут соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти, сформированными в результате его волеизъявления".

Захарова призвала страны ЕС и США не вмешиваться во внутренние процессы суверенных государств. "Мы в очередной раз призываем США и ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них политические процессы", - заявила официальный представитель МИД РФ.

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