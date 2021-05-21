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Центральная избирательная комиссия

ЦИК Молдовы решил: первые шесть партий зарегистрированы для участия в выборах

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
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Центризбирком принял первое решение по регистрации политформирований для участия в досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали первых шесть конкурентов на досрочные парламентские выборы, которые запланированы в республике 11 июля. 

Речь идет о следующих политических силах:

  • Электоральный блок коммунистов и социалистов - 102 кандидата;
  • Партия "Европу строим дома" (PACE) - 70 кандидатов;
  • Партия "Гражданский конгресс" - 101 кандидат;
  • Избирательный блок "Ренато Усатый" - 103 кандидата;
  • Партия "Действие и солидарность" (PAS) - 102 кандидата;
  • Партия "Шор" - 101 кандидат.

Центризбирком зарегистрировал электоральную символику кандидатов для печати в бюллетенях для голосования. Кроме того, подтверждены представители с правом совещательного голоса в ЦИК во время избирательной кампании, а также лица, ответственные за финансы (казначеи).

"Сегодня же начинается предвыборная кампания для зарегистрированных кандидатов на выборах", – заявили в ЦИК.

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В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

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Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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В парламенте 25 марта должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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Уже 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента. 

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Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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