(Не) дипломатичная дипломатия: куда заведут Молдову некоторые иностранные послы

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Когда некоторые аккредитованные в Молдове послы заявляют, что граждане республики не будут голосовать так, как хотят они, в любом другом государстве подобные высказывания не остались бы безнаказанными. Так пятый президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон ответил на вопрос журналистов по поводу "заявлений послов некоторых стран, аккредитованных в Молдове, о необходимости мобилизации на выборах в поддержку правильного курса страны".

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"Что такое "правильный курс страны"? То, что хотят Петер Михалко (посол ЕС в Молдове - прим. ред.) и Даниел Ионицэ (посол Румынии в Молдове - прим. ред.)? Или то, что хотят граждане Молдовы? Думаю, что подобные заявления – вмешательство во внутренние дела Республики Молдова", – отметил Додон в своем еженедельном видеоблоге.

По его словам, граждане республики должны решать, где быть их стране. "Думаю, что граждане Молдовы хотят, чтобы их страна оставалась здесь. Если мы сами о себе не позаботимся, то никто не позаботится – ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Москва, ни Киев, ни Бухарест. Мы у себя дома должны навести порядок сами. И когда некоторые послы делают заявления в Государственном университете или телевизионных студиях, что они очень озабочены тем, что граждане не будут голосовать так, как хотят они, в любой другой стране подобные заявления не остались бы безнаказанными. К сожалению, в Молдове такое поведение терпят – это неправильно", – сказал Додон.

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Как считает политик, ни один посол не должен говорить, что "надо делать гражданам Молдовы и как голосовать, с кем формировать коалиции или правительство". По его словам, это решают граждане республики, которые определяют судьбу на выборах демократическим голосованием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание на заявление главы делегации Евросоюза в Молдове Петера Михалко, сделанное в эфире передачи "Час экспертизы". По ее словам, Михалко "вновь допустил непозволительную для дипломата критику в адрес органов государственной власти Молдавии, акцентировав несовершенство системы правосудия республики и открыто заявив, что "новый молдавский парламент должен быть заслуживающим доверия".

"Подобное проявление неуважения к основным политическим институтам Молдавии и избирательность в определении объектов критики, которыми всегда становятся политические силы республики, выступающие за развитие диалога с РФ, стало, к сожалению, обычной практикой стран Запада", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия выступает за развитие "по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Республикой Молдова, в основе которых будут соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти, сформированными в результате его волеизъявления".

Захарова призвала страны ЕС и США не вмешиваться во внутренние процессы суверенных государств. "Мы в очередной раз призываем США и ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них политические процессы", - заявила официальный представитель МИД РФ.

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