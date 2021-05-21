В Кишинев прибудет спецпредставитель председателя ОБСЕ по Приднестровью

Майер-Хартинг встретится с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и лидерами партий.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции Томас Майер-Хартинг посетит Республику Молдова с 23 по 25 мая, чтобы изучить текущее состояние дел в процессе приднестровского урегулирования и совместно со сторонами определить конкретные шаги по продвижению процесса. Об этом сообщает миссия ОБСЕ в Республике Молдова.

В Кишиневе Майер-Хартинг встретится с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и исполняющей обязанности вице премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь, а также с лидерами политических партий. Кроме того, он встретится с постоянными послами посредников и наблюдателей формата "5+2".

"В Тирасполе специальный представитель встретится с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе от Приднестровья Виталием Игнатьевым", - говорится в сообщении для прессы.

25 мая 2021 года, специальный представитель Майер-Хартинг проведет брифинг для прессы в 14:00 по месту нахождения Миссии ОБСЕ в Молдове в Кишиневе, ул. Алексея Матеевича 75 (мероприятие будет организовано на открытом воздухе во внутреннем дворе здании).

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