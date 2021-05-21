Ната Албот отозвала свою кандидатуру из списка PAS

Журналистка и кандидат в депутаты Ната Албот объявила об отказе баллотироваться в парламент по спискам PAS.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Кандидат в депутаты по спискам партии "Действие и солидарность" (PAS) Ната Албот объявила о выходе из партийного списка PAS и избирательной гонки.

Объявление было сделано через два дня после того, как лидер партии "Европу строим дома" (PACE) Георгий Кавкалюк заявил в телеинтервью, что кандидат под номером восемь в списке партии, зарегистрированной в предвыборной гонке, является человеком, который ранее был пойман за хранение наркотиков.

"Меня не интересует депутатское кресло, не могу сказать, что это мечта всей моей жизни. Я решила расставить приоритеты, принимая во внимание объединяющее нас дело. Я решила не причинять вреда команде", - сказал Ната Албот в своем видеоблоге.

Журналистка подтвердила, что в 2016 году была поймана с небольшим количеством вещества, похожего на наркотик, в аэропорту, но заявила, что вещество попало к ней случайно.

Согласно документу, опубликованному на анонимных каналах Telegram, у гражданки Натальи Албот было обнаружено 0,78 грамма марихуаны, вещества, которое относят к наркотическим и не используемым в медицинских целях. Полиция подтвердила подлинность документа, но не личность человека.

Журналист Ната Албот ранее заявляла, что предложение баллотироваться по спискам PAS поступило от Натальи Гаврилицы, бывшего министра финансов, и она решила принять это предложение, поскольку она придерживается идей и принципов PAS.

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