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Председатель партии PAS Игорь Гросу

Ната Албот снялась с гонки: что ответили в PAS

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210522/34836861/Nata-Albot-snyalas-s-gonki-chto-otvetili-v-PAS.html

Журналистка и блогер Ната Албот объявила, что отзывает свою кандидатуру из электорального списка PAS. Теперь партии предстоит произвести замену выбывшему из гонки претенденту на депутатское кресло.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу прокомментировал решение Наты Албот не участвовать в досрочных парламентских выборах по спискам этого политформирования. 

"Национальный политический совет PAS примет к сведению решение Наты Албот и представит соответствующие изменения в ЦИК", – написал Гросу на своей странице в Facebook.

Накануне Албот объявила в эфире своего онлайн-шоу о выходе из партийного списка PAS и избирательной гонки. 

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. До 11 июня ЦИК продолжает прием документов для регистрации партий для участия в выборах. Пока Центризбирком зарегистрировал первые шесть партий, которые в избирательном бюллетене расположатся следующим образом.

Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля
© Sputnik
Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля

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