Предвыборные комбинации по-молдавски: участие в блоках или игра особняком

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Регистрация политических сил для участия в предстоящих досрочных парламентских выборах в Молдове продолжается. Как партии готовятся к гонке за парламентские кресла, читайте в материале Sputnik.

Что ждет блок ПКРМ-ПСРМ?

Как политический проект идея создания блока между Партией социалистов и Партией коммунистов может состояться. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Сторонники данного политического проекта хотят очень хорошего результата для этого блока, а те, кто критикуют, в первую очередь речь идет о правых силах, они критикуют с умыслом, чтобы поубавить пыл и сбить волну энтузиазма, связанную с объединением главных левых политических сил, что может привести к объединению и мобилизации левого электората", – сказал собеседник.

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По его мнению, проект блока между социалистами и коммунистами интересен, так как он объединяет двоих политических лидеров с весом, и это должно принести определенный результат. "Конечно, данная политическая сила (блок ПКРМ и ПСРМ – ред.) сейчас основная на левом фланге, то есть ее появление сразу же уменьшает шансы их конкурентов на левом фланге", – добавил Чуря.

Стоит ли ждать создания предвыборных блоков на правом фланге?

Чуря прокомментировал и ситуацию на правом фланге перед досрочными выборами. "Не думаю, что в PAS уверены в своей победе. Но другого выхода нет, как участвовать самостоятельно, не формируя блоки. Они проверяют свои силы, они надеются на победу, но все же присутствие большого числа конкурентов на правом фланге, конечно, уменьшает их оптимизм. Тем не менее правый фланг сейчас не находится в процессе объединения. Он прошел через эту фазу в 2016-2017 годах и, наоборот, сейчас находится в процессе фрагментации", – сказал политолог.

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Поэтому, как считает аналитик, ожидать каких-то объединительных проектов не приходится. "И PAS, и другие политические силы будут конкурировать на правом фланге для получения максимального количества голосов. Может, произойдут какие-то объединительные процессы среди унионистов (сторонники объединения Молдовы и Румынии – ред.), но и там амбиции велики. И даже если это произойдет, то думаю, что они не сильно повлияют на политические процессы", – заключил Чуря.

Все о политическом кризисе в Молдове

В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В парламенте 25 марта должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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Уже 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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