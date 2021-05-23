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Андрей Нэстасе

Платформа DA утвердила список кандидатов на досрочные парламентские выборы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210523/34851381/Platforma-DA-utverdila-spisok-kandidatov-na-dosrochnye-parlamentskie-vybory.html

В воскресенье состоялся Национальный политический совет партии "Платформа Достоинство и правда": представитель политформирования рассказал, кто вошел в электоральные списки.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) утвердила электоральные списки для участия в досрочных парламентских выборах, которые намечены в стране на 11 июля. Решение принято на Национальной политическом совете партии.

"Электоральные списки будут поданы в ЦИК так, чтобы "Платформа DA" могла начать избирательную кампанию, для того чтобы быть еще более представительной в законодательном органе Республики Молдова", – сказано в заявлении политформирования.

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь сообщил на своей странице в Facebook, что трое кандидатов из первых 20 хорошо разбираются в вопросах, связанных с аграрным сектором, а двое представляют диаспору.

"В списке есть очень много местных примаров и советников", – добавил Слусарь.

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. До 11 июня ЦИК продолжает прием документов для регистрации партий для участия в выборах. Пока Центризбирком зарегистрировал первые шесть партий, которые в избирательном бюллетене расположатся следующим образом:

Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля
© Sputnik
Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля

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