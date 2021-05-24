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Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом

Что обсудили и. о. премьера РМ и спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Чокой заявил, что власти Молдовы прилагают совместные усилия для поддержания конструктивного диалога.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом. Основной темой дискуссии стали актуальные вопросы, направленные на урегулирование приднестровского конфликта.

"Томас Майер-Хартинг подчеркнул необходимость продвигаться вперед в процессе урегулирования приднестровского конфликта и активизировать усилия властей для достижения ощутимых результатов в этом году", - отметили в правительственной пресс-службе.

Во время встречи обсудили вопрос обеспечения свободного передвижения между обоими берегами Днестра, снятия ограничений, введенных во время пандемии, уважения основных прав человека и проблем безопасности в регионе, а также продолжение диалога и поддержание позитивной динамики в рамках переговорных платформ, в частности, необходимость наладить и подготовить новый раунд встреч в формате "5+2".

Чокой заявил, что власти Республики Молдова прилагают совместные усилия для поддержания конструктивного диалога, и приоритетом правительства является решение проблем, с которыми сталкиваются жители двух берегов Днестра.

Вице-премьер Молдовы Ольга Чеботарь встретилась с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Ольга Чеботарь обсудила приднестровское урегулирование с послом Швеции

Временно исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что Молдова продолжает полагаться на поддержку внешних партнеров и ОБСЕ в поиске жизнеспособного решения долгосрочного политического урегулирования замороженного конфликта.

В тот же день с Томасом Майером-Хартингом встретилась и. о. вице-премьера по реинтеграции Ольга Чеботарь. Сообщается, что 24 мая пройдут три рабочие встречи политических представителей и 10 встреч на уровне отраслевых рабочих групп. А 25 мая будут созваны эксперты в области железнодорожного транспорта.

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Теги:
приднестровское урегулирование

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