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МИДЕИ

МИДЕИ отреагировало на инцидент с посадкой лайнера Ryanair в Минске

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210524/34862556/midei-otreagirovalo-na-intsident-s-posadkoy-laynera-ryanair-v-minske.html

Министерство иностранных дел европейской интеграции сообщает, что на севшем в Минске самолете Афины - Вильнюс не было ни одного граджанина Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В молдавском МИДЕИ прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair, который экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В сообщении министерства говорится, что ведомство внимательно следит за ситуацией, а посольство Республики Молдова в Вильнюсе проинформировало МИДЕИ о том, что на борту самолета не было граждан Республики Молдова.

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"МИДЕИ поддерживает призывы международных партнеров начать независимое расследование с целью выяснения всех обстоятельств этого инцидента, в том числе задержания белорусского журналиста. В то же время Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает последовательную позицию Республики Молдова по поощрению соблюдения всеми членами международного сообщества принципов и норм международного права", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Данные о взрывном устройстве не подтвердились, Следственный комитет Белоруссии заявил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Правозащитники Белоруссии, в свою очередь, подчеркнули, что основатель признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый США в разглашении государственной тайны.

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