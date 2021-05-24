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ЦИК

ЦИК зарегистрировал наблюдателей ОБСЕ для контроля избирательной кампании

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией, могут осуществлять мониторинг процесса выборов на всей территории страны и на всех избирательных участках.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ) для мониторинга досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года.

ЦИК
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные выборы в Молдове: ЦИК сформировал избирательные советы

Согласно Кодексу о выборах Центральная избирательная комиссия аккредитует в качестве наблюдателей на выборах представителей международных организаций, правительств иностранных государств, зарубежных неправительственных организаций и регистрирует их переводчиков, а также представителей от квалифицированных общественных объединений Республики Молдова.

По просьбе конкурентов на выборах окружные избирательные советы аккредитуют по одному их наблюдателю для надзора за ходом выборов на избирательных участках.

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