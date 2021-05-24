ЦИК зарегистрировал наблюдателей ОБСЕ для контроля избирательной кампании

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ) для мониторинга досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года.
Согласно Кодексу о выборах Центральная избирательная комиссия аккредитует в качестве наблюдателей на выборах представителей международных организаций, правительств иностранных государств, зарубежных неправительственных организаций и регистрирует их переводчиков, а также представителей от квалифицированных общественных объединений Республики Молдова.
По просьбе конкурентов на выборах окружные избирательные советы аккредитуют по одному их наблюдателю для надзора за ходом выборов на избирательных участках.
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