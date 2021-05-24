Платформа DA подала документы в ЦИК для участия в выборах

Еще одна политическая партия решила принять участие в досрочных парламентских выборах. Список кандидатов подали в Центризбирком.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Представители "Платформы Достоинство и правда" (DA) подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы об участии в досрочных парламентских выборах. Об этом заявил в понедельник лидер политического формирования Андрей Нэстасе.

По его словам, в список кандидатов на пост депутата Высшего законодательного органа вошли только честные и профессиональные люди.

"Платформа DA приняла решение подать список кандидатов для участия в парламентских выборах. Мы делали все, чтобы наш список поддерживали все наши команды в районах, а также другие политические и общественные силы в стране", - отметил Нэстасе.

Согласно документу, представленному в ЦИК, список кандидатов возглавляет сам Андрей Нэстасе. Далее в числе первых Александр Слусарь, Игорь Мунтяну, Дину Плынгэу, Инга Григориу, Ливиу Вовк, Мария Чобану, Ион Тергуцэ и Стела Макарь.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь добавил, что в числе кандидатов есть нынешние депутаты, примары, фермеры, учителя и врачи со стажем.

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. До 11 июня ЦИК продолжает прием документов для регистрации партий для участия в выборах. Пока Центризбирком зарегистрировал первые шесть партий, которые в избирательном бюллетене расположатся следующим образом:

© Sputnik Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля

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