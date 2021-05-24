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Центральная избирательная комиссия

Платформа DA подала документы в ЦИК для участия в выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210524/34864008/platforma-da-podala-dokumenty-v-cec-dlya-uchastiya-v-vyborakh.html

Еще одна политическая партия решила принять участие в досрочных парламентских выборах. Список кандидатов подали в Центризбирком.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Представители "Платформы Достоинство и правда" (DA) подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы об участии в досрочных парламентских выборах. Об этом заявил в понедельник лидер политического формирования Андрей Нэстасе. 

ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
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По его словам, в список кандидатов на пост депутата Высшего законодательного органа вошли только честные и профессиональные люди. 

"Платформа DA приняла решение подать список кандидатов для участия в парламентских выборах. Мы делали все, чтобы наш список поддерживали все наши команды в районах, а также другие политические и общественные силы в стране", - отметил Нэстасе. 

Согласно документу, представленному в ЦИК, список кандидатов возглавляет сам Андрей Нэстасе. Далее в числе первых Александр Слусарь, Игорь Мунтяну, Дину Плынгэу, Инга Григориу, Ливиу Вовк, Мария Чобану, Ион Тергуцэ и Стела Макарь.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь добавил, что в числе кандидатов есть нынешние депутаты, примары, фермеры, учителя и врачи со стажем. 

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. До 11 июня ЦИК продолжает прием документов для регистрации партий для участия в выборах. Пока Центризбирком зарегистрировал первые шесть партий, которые в избирательном бюллетене расположатся следующим образом:

Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля
© Sputnik
Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля

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