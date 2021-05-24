Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посетил Приднестровье

В рамках визита состоялись встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и с руководителем внешнеполитического ведомства региона, главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik. Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом прибыла с визитом в Приднестровье. Встречи прошли на площадке администрации лидера региона Вадима Красносельского.

Майер-Хартинг во время встречи назвал нынешний рабочий диалог полезным в контексте предстоящей дискуссии посредников и наблюдателей, запланированной на будущую неделю, а также осенней встречи участников формата "5+2".

"По словам европейского посла, деятельность представителей ОБСЕ ориентирована на практический результат – улучшение условий жизни людей", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Участники встречи подчеркнули, что за пять месяцев текущего года подвижек в переговорном процессе не было.

CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг с визитом в Приднестровье

Хартинг встретился также с главой внешнеполитического ведомства, главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым.

CC BY 4.0 / Министерство иностранных дел Приднестровья Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг с визитом в Приднестровье

Собеседники обсудили вопросы, связанные с планами по введению так называемой "второй фазы" совместного молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган". Также собеседники подробно остановились на ситуации, складывающейся в автотранспортной сфере, включая анонсированный запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами на Украину с 1 сентября.

"Игнатьев констатировал недопустимость реализации этой меры в условиях наличия целого перечня проблем в деятельности Пунктов регистрации транспортных средств, выявленных при участии Миссии ОБСЕ, включая вопрос водительских удостоверений, невозможность регистрации грузового и пассажирского автотранспорта", – отметили в приднестровском внешнеполитическом ведомстве.

Майер-Хартинг перед визитом в Приднестровье встретился с и. о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем и вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь.

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