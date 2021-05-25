ЦИК зарегистрировал еще одну партию для участия в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия одобрила регистрацию еще одной политической силы в качестве конкурента на парламентских выборах 11 июля.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Движение профессионалов "Speranta — Надежда" зарегистрировано в качестве конкурента на парламентских выборах 11 июля. Соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 25 мая. В списке кандидатов этой политсилы – 53 человека.

Движение профессионалов "Speranţa — Надежда" 18 мая подало в ЦИК заявку для регистрации в качестве участника на досрочных парламентских выборах.

Политформирование стало седьмым зарегистрированным конкурентом на выборах и получит соответствующее место в избирательном бюллетене.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Прием продлится до 11 июня.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал первые шесть политформирований для участия в выборах: это партия "Европу строим дома" (PACE), партия "Гражданский конгресс", избирательный блок "Ренато Усатый", Партия "Шор", партия "Действие и солидарность" (PAS), избирательный блок "Коммунисты и социалисты".

Также документы в ЦИК подали Демократическая партия и партия "Платформа Достоинство и правда" (DA). Всего в списке политформирований, которые могут участвовать в выборах 11 июля, значатся 53 партии.

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