Хартинг: я скоро вернусь в Молдову с посредниками и наблюдателями

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Важно, чтобы международное сообщество оставалось вовлеченным в процесс приднестровского урегулирования и разрешения существующих между двумя берегами Днестра проблемами. Такое мнение спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Томас Майер-Хартинг высказал на брифинге с журналистами, на котором подвел предварительный итог своего визита в Молдову.
"Я вернусь с посредниками и наблюдателями через неделю. Важно делать следующие шаги и сподвигать прогресс в переговорах. На сегодняшний день есть много вопросов, которые должны быть обсуждены и разрешены", - отметил он.
О будущем визите
"Есть ряд соглашений, которые были достигнуты с 2016 года. В частности, есть хорошо известный пласт вопросов, над которым нам нужно работать. Нам необходимо реализовать договоренности, которые уже достигнуты", - сказал дипломат.
Среди важных вопросов в переговорах он выделил свободу передвижения, защиту прав человека, а также тему транспорта и здравоохранения.
О пандемии
Хартинг напомнил, что последние годы оказались нелегкими в переговорном процессе. В 2019 году в Братиславе не было достигнуто соглашения между сторонами, Кишинев и Тирасполь не смогли согласовать текст протокола. В 2020-2021 годах сложности в переговорах придала пандемия и внутриполитические процессы в Молдове.
"Сложности из-за пандемии возникли не только здесь, но и во всей Европе. И поэтому я ценю, что факт сотрудничества между двумя берегами в вопросах, касающихся борьбы с пандемией, особенно в отношении вакцинации. И я признателен за действия, предпринятые по предоставлению Приднестровью части прививок, поступивших в Республику Молдова", - подчеркнул он.
Австрийский дипломат рассказал, что прилагается много усилий по урегулированию приднестровского вопроса, чтобы найти решение с полным соблюдением суверенитета и целостности Молдовы и со специальным статусом для Приднестровья.
О выборах
"Существует общая озабоченность относительно свободы передвижения между двумя берегами, которая, в частности, необходима, когда вам нужно проголосовать. И поэтому я думаю, что было бы важно найти правильный баланс между опасениями об организованном голосовании и подкупе голосов и свободой передвижения, которую должны получить люди, когда они хотят воспользоваться своим правом голоса", - резюмировал он.
В Кишиневе Майер-Хартинг встретился с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и исполняющей обязанности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь. В Тирасполе австрийский дипломат провел диалог с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главой внешнеполитического ведомства региона Виталием Игнатьевым.
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