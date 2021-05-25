Хартинг: я скоро вернусь в Молдову с посредниками и наблюдателями

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью находится второй раз с визитом в Молдове. На следующей неделе он намерен снова посетить республику и на сей раз приедет не один.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Важно, чтобы международное сообщество оставалось вовлеченным в процесс приднестровского урегулирования и разрешения существующих между двумя берегами Днестра проблемами. Такое мнение спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Томас Майер-Хартинг высказал на брифинге с журналистами, на котором подвел предварительный итог своего визита в Молдову.

"Я вернусь с посредниками и наблюдателями через неделю. Важно делать следующие шаги и сподвигать прогресс в переговорах. На сегодняшний день есть много вопросов, которые должны быть обсуждены и разрешены", - отметил он.

О будущем визите

"Есть ряд соглашений, которые были достигнуты с 2016 года. В частности, есть хорошо известный пласт вопросов, над которым нам нужно работать. Нам необходимо реализовать договоренности, которые уже достигнуты", - сказал дипломат.

По его словам, целью нынешнего визита стала подготовка будущей поездки в более расширенном составе – с посредниками и наблюдателями в переговорном процессе. Представители России, Украины и ОБСЕ в качестве посредников, а также США и Европейского союза в качестве наблюдателей рассмотрят дальнейшие шаги для улучшения жизни людей на обоих берегах Днестра.

Среди важных вопросов в переговорах он выделил свободу передвижения, защиту прав человека, а также тему транспорта и здравоохранения.

О пандемии

Хартинг напомнил, что последние годы оказались нелегкими в переговорном процессе. В 2019 году в Братиславе не было достигнуто соглашения между сторонами, Кишинев и Тирасполь не смогли согласовать текст протокола. В 2020-2021 годах сложности в переговорах придала пандемия и внутриполитические процессы в Молдове.

"Сложности из-за пандемии возникли не только здесь, но и во всей Европе. И поэтому я ценю, что факт сотрудничества между двумя берегами в вопросах, касающихся борьбы с пандемией, особенно в отношении вакцинации. И я признателен за действия, предпринятые по предоставлению Приднестровью части прививок, поступивших в Республику Молдова", - подчеркнул он.

Австрийский дипломат рассказал, что прилагается много усилий по урегулированию приднестровского вопроса, чтобы найти решение с полным соблюдением суверенитета и целостности Молдовы и со специальным статусом для Приднестровья.

О выборах

На вопрос о предстоящих выборах в Молдове и об опасении, что может повториться конфликтная ситуация, которая случилась на прошлых выборах в Варнице, он ответил, что жители Приднестровского региона, владеющие молдавским гражданством, имеют полное право принять участие в голосовании. При этом он отметил, что ОБСЕ выступает против любого вида подкупа и коррупции в избирательном процессе.

"Существует общая озабоченность относительно свободы передвижения между двумя берегами, которая, в частности, необходима, когда вам нужно проголосовать. И поэтому я думаю, что было бы важно найти правильный баланс между опасениями об организованном голосовании и подкупе голосов и свободой передвижения, которую должны получить люди, когда они хотят воспользоваться своим правом голоса", - резюмировал он.

В Кишиневе Майер-Хартинг встретился с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и исполняющей обязанности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь. В Тирасполе австрийский дипломат провел диалог с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главой внешнеполитического ведомства региона Виталием Игнатьевым.

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