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Встреча президента Молдовы Майи Санду и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга

Санду рассказала, какие вопросы обсуждались в ходе встречи с Хартингом

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава государства рассказала, что среди прочего обсудила со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ информационный визит в Молдову представителей переговорного процесса в формате "3+2".

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом приднестровский вопрос.

"Соблюдение прав человека на левом береге Днестра, борьба с пандемией, свободное передвижение между берегами Днестра и обеспечение безопасности в регионе стали основными темами, которые обсудили сегодня со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ от Швеции по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом", – написала Санду на своей странице в Facebook.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Хартинг: я скоро вернусь в Молдову с посредниками и наблюдателями

Президент отметила, что обговорила со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ информационный визит в Молдову представителей формата "3+2", запланированный на следующей неделе. Кроме того, стороны обсудили условия, которые должны быть выполнены для возобновления диалога по урегулированию приднестровского вопроса.

"Я подтвердила господину Майер-Хартингу, что жители обоих берегов Днестра хотят лучшей жизни, рабочие места и экономические возможности, здоровую окружающую среду и шанс на будущее дома. Мы должны достичь этой цели, сосредоточив внимание на внутренних реформах в интересах всех граждан Республики Молдова", – заключила Санду.

В рамках визита в Молдову Майер-Хартинг также встретился с исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и исполняющей обязанности вице-премьера по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь. В Тирасполе австрийский дипломат провел диалог с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главой внешнеполитического ведомства региона Виталием Игнатьевым.

Ранее в интервью Sputnik Молдова и. о. вице-премьера Республики Молдова по реинтеграции Ольга Чеботарь сообщила, что во второй половине 2021 года предлагается провести переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". 

"Формат "5+2" – самый важный. К сожалению, в прошлом году не было ни одного раунда переговоров в этом формате. Конечно, предлагаем в этом году провести встречу – во втором семестре 2021 года. Возможно, в конце мая состоится визит посредников и наблюдателей", – сказала Чеботарь.

По ее словам, необходимо сохранить такой формат переговоров по приднестровскому урегулированию.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, Евросоюз и США как наблюдатели.

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