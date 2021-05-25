Промолдавские силы объединяются – итог встречи "Народного союза" и ПСРМ

Участники встречи обсудили вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Молдова, а также "возможные негативные последствия для молдавской государственности в случае получения прорумынскими силами парламентского большинства".

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Члены Республиканского совета общественной платформы "Народный союз" провели 25 мая встречу с руководством Партии социалистов.

"Принято решение сформировать постоянно действующую рабочую группу, куда войдут представители общественной платформы "Народный союз" и Партии социалистов Республики Молдова, задачей которой станет координация претворения в жизнь плана совместных мероприятий по усилению позиций промолдавских политических сил, а именно – единого блока ПКРМ и ПСРМ", – сообщили в "Народном союзе" по итогам встречи.

Также отмечается, что участники дискуссии обсудили вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Молдова, а также "возможные негативные последствия для молдавской государственности в случае получения прорумынскими силами парламентского большинства".

В связи с этим единогласно была поддержана необходимость объединения всех общественно-политических сил Молдовы, выступающих за укрепление суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ.

Напомним, ранее руководство Партии коммунистов РМ провело встречу с членами Республиканского совета общественной платформы "Народный союз". Сообщается, что в ходе встречи обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране в контексте предстоящих парламентских выборов.

© Sputnik / Vadim Rusu Состав общественной платформы "Народный Союз"

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