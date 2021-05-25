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Флаг Молдовы

Промолдавские силы объединяются – итог встречи "Народного союза" и ПСРМ

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210525/34879974/promoldavskie-sily-obedinyayutsya-itog-vstrechi-narodnogo-soyuza-i-psrm.html

Участники встречи обсудили вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Молдова, а также "возможные негативные последствия для молдавской государственности в случае получения прорумынскими силами парламентского большинства".

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Члены Республиканского совета общественной платформы "Народный союз" провели 25 мая встречу с руководством Партии социалистов.

"Принято решение сформировать постоянно действующую рабочую группу, куда войдут представители общественной платформы "Народный союз" и Партии социалистов Республики Молдова, задачей которой станет координация претворения в жизнь плана совместных мероприятий по усилению позиций промолдавских политических сил, а именно – единого блока ПКРМ и ПСРМ", – сообщили в "Народном союзе" по итогам встречи.

Флаг Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
"Народный союз" поддержит патриотические силы на парламентских выборах
Также отмечается, что участники дискуссии обсудили вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Молдова, а также "возможные негативные последствия для молдавской государственности в случае получения прорумынскими силами парламентского большинства".

В связи с этим единогласно была поддержана необходимость объединения всех общественно-политических сил Молдовы, выступающих за укрепление суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ.

Напомним, ранее руководство Партии коммунистов РМ провело встречу с членами Республиканского совета общественной платформы "Народный союз". Сообщается, что в ходе встречи обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране в контексте предстоящих парламентских выборов.

Состав общественной платформы Народный Союз
© Sputnik / Vadim Rusu
Состав общественной платформы "Народный Союз"

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