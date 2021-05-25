Додон: Россию пытаются затянуть в еще один региональный конфликт

Пятый президент Молдовы считает, что Западу важно взять под контроль парламент Молдовы, а если это произойдет, то, как считает политик, республика может исчезнуть через 4-8 лет.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Для Запада "архиважно, чтобы Молдова была в единой колонне с другими антироссийскими странами в этом регионе", заявил пятый президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью одному из местных телеканалов.

"Для Запада это – возможность создать дополнительные проблемы для России. Для них неважны жители этой страны, они нас используют, как пушечное мясо. И они используют и Майю Санду в этом направлении, потому что поставили под контроль институт президентства. И когда они говорят о разморозке Приднестровья, все понимают, что это значит. Что значит разморозка Приднестровья? Блокирование Приднестровья означает – стрельба. Это означает – опять война. Для чего? Чтобы затянуть Россию в еще один региональный конфликт, чтобы истощить Россию", – сказал лидер социалистов.

Он отметил, что для этого Западу нужно взять под контроль парламент Молдовы, так как у президента полномочий нет.

"Заявлений можно делать сколько угодно, но без парламента и правительства ничего не может президент. Им архиважно взять под контроль парламент. Если мы это допустим, то, это не громкие слова, Молдова может исчезнуть через 4-8 лет. Они будут проводить жесткую внешнюю антироссийскую политику, они будут размораживать проблемные регионы. Будут проблемы и в Приднестровье, и в Гагаузии", – добавил политик.

По его мнению, опасность войны внутри страны есть. "Раз они начали говорить об этом открыто, а об этом говорят уже открыто, то, значит, такие серьезные планы уже вынашиваются за рубежом и уже в некоторых молдавских структурах, к сожалению, которые попали под полный внешний контроль", – сказал Додон.

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