В ЦИК зарегистрировали Демократическую партию для участия в выборах

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Республики Молдова зарегистрировали Демократическую партию (ДПМ) для участия в досрочных парламентских выборах.

За регистрацию этого формирования проголосовали шесть членов комиссии ЦИК, один высказался против.

"Зарегистрирован список из 103 кандидатов Демократической партии для участия в выборах 11 июля", - заявил в ходе заседания Владимир Шарбан.

В списке демократов: Павел Филип, Александру Жиздан, Моника Бабук, Генадие Буза, Михай Олэреску, Николае Чубук, Светлана Ротунду, Ион Леукэ, Валентина Ротару, Наталья Рошка.

Во второй десятке: Михай Попа, Игорь Время, Виорел Бабий, Николай Горбан, Сергей Рапча, Геннадий Мунтян, Марина Новак, Тамара Вережан, Анна Арамэ, Чеилия Граур.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля. Прием продлится до 11 июня.

Несколько партий и избирательных блоков обратились в ЦИК. Это партия "Европу строим дома" (PACE), партия "Гражданский конгресс", избирательный блок "Ренато Усатый", Партия "Шор", партия "Действие и солидарность" (PAS), избирательный блок "Коммунисты и социалисты". А 18 мая Движение профессионалов "Speranţa – Надежда" подало в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявку для регистрации в качестве участника на досрочных парламентских выборах. 24 мая документы в Центризбирком подали также представители "Платформы Достоинство и правда".

На прошлой неделе ЦИК также утвердила список политформирований, состоящий из 53 партий, которые могут участвовать в выборах 11 июля.

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В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В парламенте 25 марта должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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Уже 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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