Правительство предложило кандидатуру посла Молдовы во Вьетнаме

Кандидатура посла Молдовы во Вьетнаме будет предложена президенту Молдовы для окончательного утверждения.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Правительство Молдовы предложило президенту Майе Санду назначить чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству Думитру Брагиша, посла Молдовы в Китае. Решение принято на заседании правительства в среду.

Летом прошлого года Думитру Брагиш был назначен чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Китае.

В 2015 году Дмитрий Брагиш возглавлял посольство Молдовы в России и по совместительству в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В 2017 году его отозвали без объявления причин.

Дмитрий Брагиш был премьер-министром Молдовы с декабря 1999 года по апрель 2001 года.

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