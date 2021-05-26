Почему "Газпром" подал в суд на "Молдовагаз": ответ Вадима Чебана

Глава АО "Молдовагаз" разъяснил ситуацию по долгу компании перед российским "Газромом" и рассказал, как эту проблему можно решить.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Российская компания "Газпром" подала иск в Международный коммерческий арбитражный суд с требованием взыскать с АО "Молдовагаз" задолженность в размере 370,5 миллионов долларов за поставленное в 2018 году голубое топливо. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан прокомментировал эту ситуацию в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Спор носит коммерческий характер и касается объемов газа, поставленного в Приднестровье нашей компанией "Тираспольтрансгаз". У нас на правом берегу Днестра нет долгов за 2018 год. Это международный арбитраж и арбитров выбирают вовлеченные лица в процессе судебного разбирательства. Проблема связана с долгами в Приднестровском регионе и их выплатой, некоторые действия выходят за рамки наших полномочий и требуют участия центральных властей в Кишиневе и Тирасполе. Мы находимся в избирательном процессе сейчас и после выборов одним из приоритетов будет обсуждение соглашения по проблемам, накопившимся в газовой сфере", - рассказал председатель Административного совета АО "Молдовагаз".

Как отметил Чебан, вопрос, связанный с долгами в приднестровском регионе, должен быть решен с привлечением нескольких сторон.

"Наша компания объединяет оба берега Днестра. Мы очень хорошо работаем с коллегами из тираспольского "Трансгаза". Они участвуют во всех процессах. Но то, что связано с регулированием долга, - это скорее политический вопрос, и без участия Бюро по реинтеграции и других сторон, формата "5+2", мы не сможем справиться с этой ситуацией", - пояснил Чебан.

Он добавил, что Молдова ведет конструктивный диалог с "Газпромом" и пока российский концерн - единственный партнер, который может предложить нашей стране энергетическую стабильность.

© Sputnik / Mihai Caraus Вадим Чебан

"У нас есть постоянный контакт и взаимопонимание с "Газпромом". Эта компания знает ситуацию в республики и в "Молдовагаз". Там работают многие специалисты и имеют возможность делать прогнозы и влиять на рыночную цену, когда у них есть ресурсы. Давайте будем объективными. Сейчас такой ресурс предлагает только российская компания, других пока не видим, хотя есть обсуждения этого вопроса с ЕС и Румынией, но с точки зрения энергетической стабильности мы видим ее только с "Газпромом". Считаем, что у нас должно быть эффективное сотрудничество в интересах потребителя ", - уточнил Чебан.

Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" - основной поставщик газа в нашу республику. Страна покупает голубое топливо у "Газпрома" по соглашению, подписанному в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций "Молдовагаз", правительству Молдовы принадлежит - 35,33%, администрации Тирасполя - 13,44%, другим акционерам - 1,23% акций.

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