Почему Молдова сдержанно отреагировала на события в Белоруссии

Молдавский правящий класс готовится к возможным политическим изменениям в республике и не желает усугублять ситуацию внешней повесткой, считает российский эксперт.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Радикально правые политические активисты Молдовы уже попеняли руководству республики на крайне сдержанную публичную реакцию и оценку последних белорусских событий, связанных с арестом оппозиционера Романа Протасевича.

"В Молдове сегодня хватает своих проблем, чтобы вмешиваться еще и в какие-то внешние скандалы, – говорит в интервью Sputnik Молдова российский политолог Алексей Мухин. – Полагаю, республике это сейчас абсолютно не нужно, поскольку может сказаться на хрупком балансе, который ныне сохраняется в Молдове, не позволяя переходить к открытому конфликтному поведению".

По мнению Мухина, нынешняя сдержанность молдавского политического класса по отношению к событиям в Белоруссии – это в первую очередь "проявление своеобразной молдавской политической экосистемы". Едва ли, утверждает эксперт, в этом есть отголоски каких-то тайных взаимоотношений властей Молдовы и Белоруссии.

"Не думаю, что в данном случае имеет место некий договорной консенсус. Просто основные политические игроки Молдовы посчитали разумным не делать никаких резких заявлений в связи с внешними событиями, чтобы сосредоточиться на внутренней аудитории. Молдавский правящий класс, очевидно, готовится к возможным политическим изменениям в стране", – сказал Мухин.

Впрочем, тем рельефнее, с его точки зрения, выглядит реакция Запада, к которому, вопреки ожиданиям, на сей раз Молдова не присоединилась.

"Мы наблюдаем довольно жесткую, но иррациональную, не основанную на реальной оценке событий реакцию коллективного Запада. И это позволяет думать, что европейскими политиками руководит своеобразное чувство обиды за то, что Лукашенко остался на посту президента, что так и не удался государственный переворот в Белоруссии, в котором Запад активно участвовал", – утверждает Мухин.

И в этом он видит очередное проявление сложившегося у западноевропейских политиков стереотипа (в отношении как Белоруссии, так и России) от которого они, по словам эксперта, отказываться не собираются.

Перенесет ли нынешняя история с Ryanair и Романом Протасевичем "санкционное внимание" Запада с России на Белоруссию? "Да, но на очень короткий период, затем все вернется на круги своя", – убежден Мухин.

Политический аналитик Богдан Безпалько, член совета по межнациональным отношениям при президенте России, не исключает в данной ситуации весьма практичных мотивов в поведении молдавских политических элит.

"Не будет ничего фантастического в том, что сама возможность радикально резко высказаться (или промолчать) в отношении Лукашенко рассматривается молдавскими политиками как возможность получить какие-то бонусы от Белоруссии", – говорит Безпалько.

С другой стороны, считает эксперт, информационные поводы, которые дают Белоруссия и Александр Лукашенко, давно стали однотипными. Нынешний, возможно, просто не интересен молдавским политикам, особенно на фоне довольно насыщенной текущей внутренней повестки.

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