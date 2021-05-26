Почему в Молдове не пытаются прекратить вмешательство Запада в выборы

Вмешательство во внутренние дела страны — вопрос тонкий, и в нем есть свои нюансы. Например, известно, что в Брюсселе, Страсбурге и Вашингтоне политики открыто стремятся к тому, чтобы оформить руководство Республики Молдова в соответствии со своими представлениями о прекрасном.

Посол США и глава миссии ЕС регулярно посещают министерства и ведомства, прокуратуру, Минобороны и руководителей других силовых структур. И их встречают если не с хлебом-солью, то всегда — с подробным докладом о достигнутых успехах, временных неудачах и о необходимости продолжения поддержки. Материалами, оборудованием, а то и финансами.

Назвать это "вмешательством", и правда, уже затруднительно. Есть грань, за которой вмешательство превращается в обычное руководство. Какое же это вмешательство, если в Кишиневе попыткам навязать свою волю из-за рубежа не сопротивляются? Напротив, горячо приветствуют, благодарят и выражают надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Это не то, что вы подумали"

Как-то незаметно западные "советники", "консультанты" и послы приняли на себя нелегкую ношу обозначения приоритетов и выдачи оценок эффективности исполнительной власти в Молдове.

Всего лет десять назад трудно было представить, что посол США наносит точечный визит в Минобороны, чтобы представить американского офицера, который будет следить за финансовой отчетностью министерства — в декабре 2020 года. Или посещает Генинспекторат полиции и Генпрокуратуру, уже в мае года 2021-го, чтобы представить руководителя — нет, пока не молдавской полиции, и не прокуратуры, а представительства ФБР по Румынии и Молдове. Так сказать, "знакомьтесь, вы будете с ними работать".

Причем правительство Молдовы здесь, кажется, и вовсе не при делах. И хорошо, если очередного премьера хотя бы информируют о том, с кем будут работать его министры. Выяснилось, что у ведомств вполне хватает полномочий, чтобы налаживать собственные внешние контакты через голову кабмина — тем более, если в правительстве ничего не имеют против.

Правда, некоторое неудобство и неловкость от таких визитов пока еще чувствуются. По крайней мере, и Минобороны, и Генпрокуратура после визита выступили с заявлениями для прессы — которые звучали как оправдания. В интонации этих заявлений, адресованных общественности, ясно прочитывалось: "Вы не подумайте, ничего такого, просто деловой визит". Но это лишь укрепляло впечатление — именно что-то "такое" там и происходит.

Точечные подарки нанесли по всем "силовикам"

Это невероятно тесное и даже близкое сотрудничество, в котором иностранный гость почему-то всегда говорит, а молдавский хозяин — слушает, всегда начинается с подарков. Наверное, описать эту технику проще всего с помощью выражения "протоптать тропинку".

"Вы посчитайте, сколько денег вкладывают те же Соединенные Штаты в интересные им молдавские министерства и ведомства, — сказал мне знакомый политолог, немало лет проработавший в госструктурах. — Хотя нет, не считайте, все равно реальной цифры вам не назовут, и вообще никаких цифр не назовут, кроме тех, что для прессы. А еще финансирование же идет не только через официальные государственные каналы. Есть еще и негосударственные фонды, которыми управляют те же американские и европейские чиновники. Проекты, программы, стажировки…"

Например, только в одном 2014 году Национальная армия Молдовы получила в подарок от правительства США подержанные "хаммеры" на общую сумму в 700 тысяч долларов. В том же году — медоборудование, еще на 416 тысяч долларов.

И Генпрокуратуре тоже были подарки — только в декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки передали Генеральной прокуратуре IT-оборудование и программное обеспечение стоимостью в 1 миллион леев.

А еще за счет правительства США были отремонтированы пожарные станции почти во всех районных городах Молдовы. На каждую станцию из бюджета Соединенных Штатов отчислялось от 400 до 600 тысяч долларов и более — это одна из самых масштабных программ, реализованных в Молдове.

На минуту, спасатели и пожарные — это тоже люди в погонах. Поэтому не удивительно, что при ремонте пожарной станции в Единцах, средства проходили через счета Европейского командования Вооруженных сил США.

А еще правительство США финансирует ремонт и модернизацию полицейских участков (один лишь участок в Кишиневе на Буюканах обошелся в 170 тысяч долларов) и вообще, финансируют реформу полиции.

И пограничников — тоже. Например, в декабре 2019 года Пограничной полиции были переданы в подарок 6 мобильных контейнеров от Госдепартамента США и объявлено о программе финансирования в размере более 200 тысяч долларов.

Во что обходится Молдове "бескорыстная помощь"

Практически все силовые структуры в Молдове охвачены американской заботой. И наверное, не осталось уже ни одного руководителя в погонах, у которого от встреч с представителями госаппарата США не осталось бы приятного впечатления. (Евросоюз вкладывает не меньше, но фокусируется не на силовиках, а на местных властях и социальных программах.)

Как после этого отказать дорогому гостю из американского посольства — даже если он внезапно пришел "представлять руководителя", а не как привыкли — с подарком? Или скажем, хотят люди открыть офис НАТО в Молдове. Или приглашают на учения НАТО, потренироваться в чем-то таком, что НАТО нужно позарез, а нейтральной Молдове — не нужно совсем. Как-то неудобно отказать, право слово.

То есть, с самого начала было понятно, что дарят не по одной только доброте душевной. Но точно так же, с самого начала в Кишиневе были на это готовы и с этим согласны. Оставалось дождаться, когда великодушные дарители обозначат, что именно они хотят получить в обмен на подарки. Вот и дождались, кажется.

Но кто, собственно, готов — и кто согласен? Ответ на этот вопрос надо искать не в министерствах и не в ведомствах, постоянно чувствующих недостаток финансирования. Ответы найдутся в кабинетах политиков, в том числе — и в кабинете президента Молдовы.

Ведь подарки предлагают только тем, кто готов их принять. А с некоторого времени официальный Кишинев транслирует на Запад готовность принять все, что угодно — от ценных указаний, до прямых приказов. В том числе и о том, кто должен выиграть молдавские выборы.

Предвыборный штаб в администрации президента

Во вторник президент Молдовы Майя Санду принимала дорогих гостей — встретилась с депутатами Европарламента Андрюсом Кубилюсом, Зигфридом Мурешаном и Анджеем Халицки. По сообщению администрации президента, Санду обсудила с евродепутатами политическую ситуацию в Молдове и подготовку к досрочным парламентским выборам.

Очень сильно сомневаюсь, что с тем же Мурешаном Санду говорила во время встречи как президент Молдовы — от лица всех граждан, в том числе и тех, кто будет голосовать на выборах не за нее. Скорее, разговор был ближе к тем дискуссиям, что происходят в предвыборных штабах.

Как президент, Санду должна была бы прежде всего указать Мурешану на недопустимость вмешательства во внутренние дела Республики Молдова. И припомнить ему высказывания в свою поддержку на президентских выборах — когда Зигфрид Мурешан публично пригрозил избирателям Молдовы, что если Санду не станет президентом, то это скажется на отношениях ЕС с Молдовой, прежде всего в отношении финансовой помощи.

Но нелепа сама мысль о том, что Санду могла бы что-то такое европарламентарию припомнить. Хотя нет, могла. Вспомнить, чтобы еще раз выразить свою горячую благодарность за такую поддержку.

И когда глава миссии ЕС Петер Михалко в телеэфире публично обрушивает на парламент Молдовы шквал критики, не особенно стесняясь в выражениях — и за это видимо, он заслуживает только благодарности от главы молдавского государства. А когда президент Молдовы была в Берлине, то возможно, благодарила и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр — в числе других европейских государственных деятелей она прямо призывала перед выборами голосовать за Майю Санду.

В прессе в последние дни, на фоне развернувшейся предвыборной кампании были опубликованы документы о финансировании администрации президента Санду со стороны Фонда Конрада Аденауэра. На этом фоне становится бессмысленной сама дискуссия о том, что делают иностранные дипломаты в молдавских ведомствах и чем приходится расплачиваться молдавскому государству за "бескорыстную" помощь Запада. Суверенитетом, существованием собственных национальных интересов, и способностью эти интересы отстаивать, чем же еще.

Известно, с какого конца начинает портиться рыба. И если вмешательство во внутренние дела Молдовы, и прежде всего, в процесс демократических выборов, становится не только возможным, но и горячо приветствуется в Кишиневе, то очевидно — в государстве что-то неладно с головой.

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