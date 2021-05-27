Топ стран по числу граждан Молдовы, желающих проголосовать на выборах

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Свыше 100 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, предварительно зарегистрировались для участия в досрочных парламентских выборах, намеченных в республике на 11 июля. Об этом сообщается на сайте inregistrarea.cec.md.
На данный момент больше всего граждан Молдовы прошли предварительную регистрацию в Италии – свыше 21 тысячи, Великобритании – более 16 тысяч, Германии – свыше 14 тысяч, Франции – порядка девяти тысяч, России – более семи тысяч, Румынии – свыше шести тысяч.
Ранее в Центральной избирательной комиссии Молдовы заявляли, что "предварительная регистрация – один из важных критериев, лежащих в основе решения ЦИК об открытии избирательных участков за границей, а также на территории Республики Молдова, для граждан с правом голоса в населенных пунктах на левом берегу Днестра (Приднестровье), муниципии Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района".
"Предварительная регистрация носит информативный характер и не накладывает определенных обязательств на избирателей", – уточнили в Центризбиркоме.
К слову, для участия в выборах президента в 2020 году предварительно зарегистрировалось свыше 60 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, а на парламентских выборах 2019 года - свыше 24 тысяч.
Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>