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Выборы

Топ стран по числу граждан Молдовы, желающих проголосовать на выборах

© Sputnik / Сергей Цуркану
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210527/34898473/top-stran-po-chislu-grazhdan-moldovy-zhelayuschikh-progolosovat-na-vyborakh.html

Предварительная регистрация завершилась 26 мая – обозначено число граждан Молдовы, которые хотят принять участие в досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Свыше 100 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, предварительно зарегистрировались для участия в досрочных парламентских выборах, намеченных в республике на 11 июля. Об этом сообщается на сайте inregistrarea.cec.md.

На данный момент больше всего граждан Молдовы прошли предварительную регистрацию в Италии – свыше 21 тысячи, Великобритании – более 16 тысяч, Германии – свыше 14 тысяч, Франции – порядка девяти тысяч, России – более семи тысяч, Румынии – свыше шести тысяч.

Статистика регистраций на 09.00 27 мая
© Screenshot / Comisia Electorală Centrală
Статистика регистраций на 09.00 27 мая

Ранее в Центральной избирательной комиссии Молдовы заявляли, что "предварительная регистрация – один из важных критериев, лежащих в основе решения ЦИК об открытии избирательных участков за границей, а также на территории Республики Молдова, для граждан с правом голоса в населенных пунктах на левом берегу Днестра (Приднестровье), муниципии Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района".

Выборы президента Молдовы голосование
© Sputnik / Mihai Caraus
Как и где голосовать на внеочередных парламентских выборах 11 июля

"Предварительная регистрация носит информативный характер и не накладывает определенных обязательств на избирателей", – уточнили в Центризбиркоме.

К слову, для участия в выборах президента в 2020 году предварительно зарегистрировалось свыше 60 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, а на парламентских выборах 2019 года - свыше 24 тысяч.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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