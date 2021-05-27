Топ стран по числу граждан Молдовы, желающих проголосовать на выборах

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Свыше 100 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, предварительно зарегистрировались для участия в досрочных парламентских выборах, намеченных в республике на 11 июля. Об этом сообщается на сайте inregistrarea.cec.md.

На данный момент больше всего граждан Молдовы прошли предварительную регистрацию в Италии – свыше 21 тысячи, Великобритании – более 16 тысяч, Германии – свыше 14 тысяч, Франции – порядка девяти тысяч, России – более семи тысяч, Румынии – свыше шести тысяч.

© Screenshot / Comisia Electorală Centrală Статистика регистраций на 09.00 27 мая

Ранее в Центральной избирательной комиссии Молдовы заявляли, что "предварительная регистрация – один из важных критериев, лежащих в основе решения ЦИК об открытии избирательных участков за границей, а также на территории Республики Молдова, для граждан с правом голоса в населенных пунктах на левом берегу Днестра (Приднестровье), муниципии Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района".

"Предварительная регистрация носит информативный характер и не накладывает определенных обязательств на избирателей", – уточнили в Центризбиркоме.

К слову, для участия в выборах президента в 2020 году предварительно зарегистрировалось свыше 60 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, а на парламентских выборах 2019 года - свыше 24 тысяч.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova