Раду Мудряк переизбран главой комиссии по аграрной политике МПА СНГ

Председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности молдавского парламента Раду Мудряк занимает этот пост с 2019 года.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Депутат парламента, председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк был переизбран председателем комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба молдавского парламента.

Новый мандат молдавского депутата единогласно поддержали члены комиссии.

"Как отметил генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, представляя его кандидатуру участникам заседания, парламентарий с 2014 года является членом Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии и с 2019 года ее возглавляет", — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Мероприятие прошло в Парламентском центре МПА СНГ с применением видео-конференц-связи.

В заседании приняли участие парламентарии стран — участниц МПА СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, эксперты, представители профильных вузов.

Члены комиссии, помимо прочего, обсудили новые редакции ряда модельных законов. В частности, был рассмотрен проект концепции модельного закона "Об экологической безопасности", проект закона "Об отходах производства и потребления", проект концепции модельного закона "Об особо охраняемых природных территориях".

В продолжение заседания члены комиссии также обсудили проекты концепций модельных законов "О доступе к экологической информации" (новая редакция) и "Об органическом сельском хозяйстве" и проекты модельных законов "О зерне", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению", "Об экологических фондах", "О пчеловодстве" и "Об органическом сельском хозяйстве". Участники заседания также заслушали информацию о деятельности Горного партнерства при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН (Mountain Partnership) и обсудили вопросы подготовки к конференции "Облик современного города", посвященной Году архитектуры и градостроительства в СНГ, которая запланирована на осень 2021 года.

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