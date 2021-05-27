12:58 27 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.59
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Раду Мудряк

Раду Мудряк переизбран главой комиссии по аграрной политике МПА СНГ

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1b/34900427.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210527/34900465/radu-mudryak-pereizbran-glavoy-komissii-po-agrarnoy-politike-mpa-sng.html

Председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности молдавского парламента Раду Мудряк занимает этот пост с 2019 года.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Депутат парламента, председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк был переизбран председателем комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба молдавского парламента.

Новый мандат молдавского депутата единогласно поддержали члены комиссии.

Флаги стран СНГ
© Photo : Исполнительный комитет СНГ
Кто представил Молдову на заседании совета по здравоохранению при МПА СНГ

"Как отметил генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, представляя его кандидатуру участникам заседания, парламентарий с 2014 года является членом Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии и с 2019 года ее возглавляет", — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Мероприятие прошло в Парламентском центре МПА СНГ с применением видео-конференц-связи.

В заседании приняли участие парламентарии стран — участниц МПА СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, эксперты, представители профильных вузов.

Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Спикер парламента Молдовы приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

Члены комиссии, помимо прочего, обсудили новые редакции ряда модельных законов. В частности, был рассмотрен проект концепции модельного закона "Об экологической безопасности", проект закона "Об отходах производства и потребления", проект концепции модельного закона "Об особо охраняемых природных территориях".

В продолжение заседания члены комиссии также обсудили проекты концепций модельных законов "О доступе к экологической информации" (новая редакция) и "Об органическом сельском хозяйстве" и проекты модельных законов "О зерне", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению", "Об экологических фондах", "О пчеловодстве" и "Об органическом сельском хозяйстве". Участники заседания также заслушали информацию о деятельности Горного партнерства при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН (Mountain Partnership) и обсудили вопросы подготовки к конференции "Облик современного города", посвященной Году архитектуры и градостроительства в СНГ, которая запланирована на осень 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавские депутаты обсудят развитие сельского туризма в странах СНГ
Мудряк рассказал об итогах года для сельского хозяйства Молдовы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Старт мобильной вакцинации: кто может сделать прививку в троллейбусе
Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться