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Администрация президента РМ

Санду созывает Высший совет безопасности: какова главная тема заседания

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210527/34903230/sandu-sozyvaet-sovet-bezopasnosti-glavnaya-tema-zasedaniya.html

В администрации президента Молдовы обеспокоены процессом подготовки политическихформирований к досрочным выборам.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает в пятницу, 28 мая, очередное заседание Высшего совета безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. 

Выборы
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"Предметом обсуждения являются риски коррупции в процессе финансирования политических партий и их избирательных кампаний. Соответствующие учреждения в этом контексте будут заслушаны во время встречи", – говорится в сообщении администрации.

Заседание Высшего совета безопасности состоится в 9.00 в резиденции президента.

Как отметили в администрации, дополнительная информация о возможных заявлениях для прессы появится позже.

Досрочные парламентские выборы назначены в Молдове на 11 июля 2021 года. 

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