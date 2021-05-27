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Кишинев высказал мнение о продлении обычного режима проезда в Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210527/34905839/Kishinev-vyskazal-mnenie-o-prodlenii-obychnogo-rezhima-proezda-v-Pridnestrove.html

Обычный режим поездок в Приднестровский регион местные власти своим решением продлили до начала июля.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Послание о постоянном и безоговорочном обеспечении режима свободного передвижения между населенными пунктами обоих берегов Днестра будет и далее продвигаться Кишиневом во всех существующих форматах переговоров по приднестровскому урегулированию. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

"Необходимо устранить все искусственные барьеры, инфраструктуру несанкционированных контрольно-пропускных пунктов и исключить любые дискриминационные подходы", - отметили в бюро.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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В ведомстве пояснили, что Тирасполь до 1 июля продлил срок обеспечения беспрепятственного передвижения в Бендеры и населенные пункты, расположенные на левом берегу Днестра и на выезде из них, следуя постоянным просьбам Кишинева, а также подходу к вопросу свободного передвижения во всех существующих форматах диалога между сторонами конфликта, включая недавний визит в Республику Молдова специального представителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томаса Майера-Хартинга.

"Как и в период с 30 апреля по 1 июня, исключены как обязанность заранее согласовывать с местными кризисными центрами въезд в регион и выезд из него, а также ограничения, применяемые в период с 17 марта 2020 года по 29 апреля 2021 года", - подчеркнули в бюро.

Официальные лица и государственные служащие, которые намереваются совершить частные визиты в Приднестровский регион, также могут путешествовать свободно, без письменного уведомления и необходимости получения подтверждения об упрощенном режиме поездок в регион.

В бюро также напомнили, что обязательство устранить препятствия для свободного передвижения указано в пункте (1) статьи 5 Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе от 21 июля 1992 года, а также в Протоколе о некоторых аспектах свободного передвижения населения от 27 февраля 2014 года.

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Теги:
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