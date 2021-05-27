Мешает ли нейтралитет Молдовы поставить страну под ружье НАТО

Курс на евроинтеграцию во многих государствах Восточной Европы был неразрывно связан с курсом на вступление в НАТО. "Сначала в НАТО, потом в ЕС" — именно так звучал евроинтеграционный лозунг в Румынии, вслед за другими странами бывшего Варшавского договора.

Однако в Молдове этот лозунг не работает. Многое изменилось в результатах соцопросов за последние десять лет, однако кое-что остается неизменным: большинство граждан Молдовы решительно против вступления страны в Североатлантический альянс.

Соответственно, риторики о возможном вступлении в НАТО в Молдове не чураются только маргинальные политики — из тех, что сейчас, перед досрочными парламентскими выборами азартно, со скандалами делят между собой ядерный унионистский электорат.

То есть, перспектива вставать под знамена и отправляться на войну на другой конец света за чужие нефтяные интересы молдавским солдатам пока не грозит. Но похоже, это единственное, что еще отличает нашу страну от восточно-европейских членов военного блока. И эта разница с каждым годом становится все менее заметной.

Всего два месяца назад, в марте 2021 года, молдавские военнослужащие отправились на масштабные учения НАТО Dacia 21 Livex, которые продолжатся до июня. И из 17 стран Молдова там — единственная не является членом Североатлантического Альянса.

Что делает на этих учениях нейтральная страна, на территории которой имеет место замороженный конфликт — решительно неясно. И объяснить это разумно не сможет никто.

То есть, объяснить-то легко. Молдова — партнер НАТО, как и многие другие нейтральные государства. Действует индивидуальный план IPAP, расписанный до 2030 года. К участию в учениях, например, этот план Молдову не обязывает. Но и не запрещает.

В рамках типовых соглашений, подписанных официальным Кишиневом с НАТО, говорится в основном о том, чем НАТО может быть полезна Молдове. А вот, чем может быть Молдова полезна НАТО — об этом договариваются уже совершенно по иным каналам.

Об открытии офиса НАТО в Кишиневе, например, в рамочных соглашениях нет ни слова. Однако офис Альянса в столице Молдовы открыт и прекрасно функционирует. А реформа Национальной армии по натовским стандартам идет полным ходом.

Понятие нейтралитета Молдовы в этой ситуации становится все более и более размытым. Понятно, что значение нашей армии как боевой единицы в масштабах НАТО — это бесконечно малая величина, стремящаяся к нулю.

Ценность нашей страны в оптике НАТО заключается в несколько ином, политико-военном измерении. И здесь для интеграции Кишинева в натовскую повестку, под тем или другим соусом, уже нет и вовсе никаких препятствий. Было бы у молдавских политиков желание. А такое желание у доминирующих на политическом поле Молдовы прозападных сил во главе с Майей Санду выражено вполне ясно.

Взаимодействие с формально нейтральными странами в Североатлантическом альянсе налажено давно. Официальное издание NATO Review еще в 2013 году четко описывало, каким образом удавалось поставить на службу НАТО нейтральные государства Европы.

"После того, как Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия и Швейцария присоединились к программе "Партнерство во имя мира", всем им предстояло придать смысл своему членству, как с точки зрения операций НАТО, так и с точки зрения своей внешней и оборонной политики. И с конца 90-х годов все пять стран скорректировали свою роль на международной арене, чтобы играть актуальную, а иногда и важную роль, оказывая содействие в выполнении задач НАТО", — сообщало издание.

Нет никаких сомнений, что именно эту роль, в планах НАТО, предстоит сыграть и Молдове — "оказывать содействие в выполнении задач".

В обзоре, кстати, прямо говорится и о том, какого рода задачи, собственно говоря, предстоит решать нейтральным странам, вовлеченным в орбиту Альянса. По мнению НАТО, "мнение о том, что не претерпевшая реформы Россия представляет растущую угрозу" может подтолкнуть нейтральные государства Европы к вступлению в военный блок.

Открытие офиса НАТО, реформирование армии по стандартам Альянса, участие молдавских военных в учениях, которые отрабатывают агрессивные сценарии и не имеют никакого отношения к международным миротворческим операциям — все это происходит прямо сейчас.

А значит, прямо сейчас происходит и плавное разворачивание Молдовы на курс конфронтации с Россией. Со стороны которой, по мнению НАТО, нашей стране просто-таки необходимо чувствовать "растущую угрозу".

В этой обстановке нейтралитет Республики Молдова, о котором говорится в Конституции, становится все более размытым и формальным понятием.

На фоне полного взаимопонимания президента Молдовы Майи Санду и генсека НАТО Йенса Столтенберга (который одним из первых поздравил ее с победой на выборах) пункт о нейтралитете в Конституции становится похож на крепко запертые ворота, установленные посреди бескрайнего поля.

Обходи, кто хочешь. И даже вычеркивать из Конституции ничего не надо.

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