Вы сами спровоцировали кризис, вот и разбирайтесь - глава Минюста

Временно исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский отвергает обвинения молдавских правых политиков в том, что некоторые члены правительства якобы не позволили Молдове получить американский грант на 90 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский уличил своих критиков во лжи и в очередной раз призвал оппонентов не втягивать возглавляемое им ведомство в "предвыборную агитацию".

Нагачевский отметил, что в последние два дня некоторые кандидаты в депутаты будущего парламента обрушились с критикой на "министров Додона" и в том числе главу Минюста (не участвовавшего в заседании кабинета 26 мая) за то, что по их вине правительством якобы был заблокирован грант на 90 миллионов долларов американский помощи для Молдовы.

"Предполагается, что данное соглашение будет реализовываться в течение четырех лет. Однако ушедшее в отставку правительство по закону не может брать на себя ответственность на такой срок. Напомню, вы сами, отвергнув закон, принятый парламентом, лишили временный кабинет министров права подписывать международные соглашения", - написал Нагачевский на своей странице в социальной сети.

Глава Минюста подчеркнул, что в ситуации временного правительства каждый министр самостоятельно принимает решение о том, как голосовать за то или иное решение и участвовать ли в обсуждении. Ответственность за нынешнее положение дел Нагачевский полностью возложил на молдавских правых политиков, потребовавших отставки Иона Кику сразу после победы Майи Санду на минувших президентских выборах.

"Меня не волнует давление со стороны наших "дорогих" популистов. Правительство ушло в отставку, как вы того и хотели. То есть нынешний кризис вы устроили собственноручно. Занимайтесь им теперь", - заявил Нагачевский.

Относительно собственной ответственности временно исполняющий обязанности министра юстиции предложил своим критикам обратиться "к решениям Конституционного суда РМ и международной практике".

"Оставьте правительство в покое и не вовлекайте его в предвыборную агитацию безответственными заявлениями, наносящими вред стране", - написал Нагачевский.

Напомним, на заседании правительства 26 мая не хватило голосов для утверждения проекта финансовой помощи Молдове со стороны США, поскольку по разным причинам за него не голосовали башкан Гагаузии Ирина Влах, врио министра обороны Виктор Гайчук и временный глава Минюста Фадей Нагачевский.

В этой связи депутат парламента от партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба обвинил "министров Додона" в намеренном блокировании американского гранта, а экс-премьр Ион Стурза назвал всех троих "агентами влияния РФ".

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