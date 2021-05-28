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Игорь Додон

Додон заявил, что за ним тоже следят по указанию Санду

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210528/34915004/dodon-zayavil-chto-za-nim-tozhe-sledyat-po-ukazaniyu-sandu.html

Игорь Додон раскритиковал утверждения президента страны Майи Санду о том, что за ее семьей следят по приказу главы МВД.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Игорь Додон прокомментировал обвинения в слежке, которые сделала в телеэфире президент Молдовы Майя Санду, обвинив главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи. Додон расценил как необоснованные предположения, что в такой слежке могут быть заинтересованы социалисты.

"Я не понимаю, почему она обвиняет меня. Что я имею со всем этим? Я видел ответ господина Войку и уверен, что нет никаких попыток слежки или  преследования. Это попытка Майи Санду привлечь к себе внимание в предвыборной кампании, или же я могу это объяснить ее параноидальным состоянием. Если вы хотите привлечь внимание, то вы говорите, что на вас нападают, вас преследуют. Слежкой в Молдове занимается только СИБ, которая подчиняется Майе Санду", — заявил лидер Додон.

Лидер ПСРМ также сообщил, что Майя Санду утроила количество охраняющих ее сотрудников.

Павел Войку
© Sputnik / Mihai Caraus
Павел Войку опроверг обвинения в слежке за семьей президента

"На каждом перекрестке от Буюкан до президентской резиденции расставлены сотрудники Службы госохраны под видом прохожих. Никогда в истории Молдовы сотрудники Службы госохраны не стояли вдоль дороги, как сейчас. Она боится, и это называется паранойей. Почему сотни людей ежедневно  задействованы для охраны президента?" — сказал лидер ПСРМ.

При этом Игорь Додон обвинил Майю Санду в том, что на самом деле она сама занимается слежкой за ним как за политическим оппонентом, а также за не подчиненными ей госструктурами.

"Каждые несколько дней на стол Санду из СИБ приходит информация о том, что Додон и его жена делали, когда водили ребенка в детский сад, что делают министры, что делает прокуратура. Вор кричит "держи вора". Только СИБ занимается слежкой в Молдове по указанию президента", — заявил Додон.

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Лидер ПСРМ заявил, что располагает доказательствами своих утверждений.

"На прошлой неделе машины СИБ следовали за мной по стране, а также за моей семьей. Я мог бы показать фото, но не стал. А теперь они хотят, чтобы я это сделал, и я сделаю", — сказал Додон. Он также заявил, что во время его работы на посту президента страны подобных нарушений не совершалось.

"Пока я был президентом, ни за кем не следили, и не было уголовных политических дел против политиков. Сейчас возвращается период диктаторского государства", - добавил Додон.

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Теги:
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