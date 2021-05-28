Додон заявил, что за ним тоже следят по указанию Санду

Игорь Додон раскритиковал утверждения президента страны Майи Санду о том, что за ее семьей следят по приказу главы МВД.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Игорь Додон прокомментировал обвинения в слежке, которые сделала в телеэфире президент Молдовы Майя Санду, обвинив главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи. Додон расценил как необоснованные предположения, что в такой слежке могут быть заинтересованы социалисты.

"Я не понимаю, почему она обвиняет меня. Что я имею со всем этим? Я видел ответ господина Войку и уверен, что нет никаких попыток слежки или преследования. Это попытка Майи Санду привлечь к себе внимание в предвыборной кампании, или же я могу это объяснить ее параноидальным состоянием. Если вы хотите привлечь внимание, то вы говорите, что на вас нападают, вас преследуют. Слежкой в Молдове занимается только СИБ, которая подчиняется Майе Санду", — заявил лидер Додон.

Лидер ПСРМ также сообщил, что Майя Санду утроила количество охраняющих ее сотрудников.

"На каждом перекрестке от Буюкан до президентской резиденции расставлены сотрудники Службы госохраны под видом прохожих. Никогда в истории Молдовы сотрудники Службы госохраны не стояли вдоль дороги, как сейчас. Она боится, и это называется паранойей. Почему сотни людей ежедневно задействованы для охраны президента?" — сказал лидер ПСРМ.

При этом Игорь Додон обвинил Майю Санду в том, что на самом деле она сама занимается слежкой за ним как за политическим оппонентом, а также за не подчиненными ей госструктурами.

"Каждые несколько дней на стол Санду из СИБ приходит информация о том, что Додон и его жена делали, когда водили ребенка в детский сад, что делают министры, что делает прокуратура. Вор кричит "держи вора". Только СИБ занимается слежкой в Молдове по указанию президента", — заявил Додон.

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Лидер ПСРМ заявил, что располагает доказательствами своих утверждений.

"На прошлой неделе машины СИБ следовали за мной по стране, а также за моей семьей. Я мог бы показать фото, но не стал. А теперь они хотят, чтобы я это сделал, и я сделаю", — сказал Додон. Он также заявил, что во время его работы на посту президента страны подобных нарушений не совершалось.

"Пока я был президентом, ни за кем не следили, и не было уголовных политических дел против политиков. Сейчас возвращается период диктаторского государства", - добавил Додон.

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