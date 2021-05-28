Гречаная поздравила Армению и Азербайджан с государственными праздниками

Спикер молдавского парламента передала коллегам из Армении и Азербайджана поздравления по случаю Дня Первой Республики в Армении и Национального праздника Азербайджана.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная поздравила председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна по случаю Государственного праздника страны – Дня Первой Республики.

"Мы дорожим тесными узами дружбы и сотрудничества, с давних времен сложившимися между нашими народами, и выражаем искреннюю заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении спикера парламента в соцсети.

Гречаная пожелала Армении процветания, а всем армянским семьям - крепкого здоровья, достатка, мирного неба над головой.

В тот же день, 28 мая, спикер парламента направила председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибе Али кызы Гафаровой поздравительное послание по случаю Национального праздника Республики Азербайджан.

"Выражаю надежду, что конструктивные межпарламентские отношения и продвижение волеизъявлений наших народов внесут свой вклад в дальнейшее развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Азербайджан", - пишет Гречаная в поздравлении.

Председатель парламента передала каждой азербайджанской семье пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания.

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