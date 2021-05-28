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СИБ

В СИБ опровергли причастность к слежке за политиками

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210528/34916851/sib-oproverg-prichastnost-k-slezhke-za-politikami.html

В СИБ с сожалением отметили, что их ведомство часто используют политик в своей риторике. Также в службе посчитали политическими последние заявления известных деятелей государственной власти.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы выступила с заявлением по поводу появившихся сообщений политиков о возможной слежке за ними. 

"СИБ не будет комментировать политические заявления. В то же время учреждение отрицает любое участие в деятельности, которое превышает правовую базу. К сожалению, СИБ часто используют различные политические субъекты в своей риторике, не зная сути деятельности ведомства, а также процедур, соблюдаемых учреждением", - говорится в заявлении СИБ. 

В службе отметили, что "для авторизации "наступательных мер" необходимо соблюсти все правовые условия".

В ведомстве добавили, что, "несмотря на любые инсинуации, СИБ подтверждает свое решение о поддержании нейтралитета и дистанцированности в повседневной работе и выполнении задач в соответствии с интересами безопасности Республики Молдова".

Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Додон заявил, что за ним тоже следят по указанию Санду

Ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила действующего главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи. Затем Войку отверг все эти обвинения, назвав их необоснованными и носящими политический характер в связи с предстоящими досрочными выборами. 

Позже пятый президент Молдовы и лидер ПСРМ Игорь Додон сообщил, что слежкой в республике занимается только СИБ, которая подчиняется Майе Санду. 

При этом Додон обвинил Санду в том, что на самом деле она сама занимается слежкой за ним как за политическим оппонентом, а также за не подчиненными ей госструктурами.

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