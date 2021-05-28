В ЦИК аккредитовали нескольких наблюдателей на досрочных выборах

Еще несколько наблюдателей получили разрешение на мониторинг досрочных выборов в Высший законодательный орган Молдовы.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала 43 наблюдателя для мониторинга досрочных парламентских выборов 11 июля этого года. Такое решение приняли члены избирательной комиссии на заседании в пятницу.

Эти наблюдатели представляют Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ, а также Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), Центральную избирательную комиссию России и Совет МПА СНГ.

"Всего ЦИК аккредитовал 129 наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами 11 июля, из которых 71 является национальным, а 58 - международными", - уточнили в ходе заседания.

В соответствии с положениями нормативно-правовой базы ЦИК аккредитует в качестве национальных наблюдателей представителей квалифицированных общественных объединений из Молдовы или конкурентов на выборах и международных наблюдателей - представителей международных организаций, иностранных правительств и неправительственных организаций за рубежом, а также экспертов.

Срок подачи заявок на аккредитацию в качестве наблюдателя - 7 дней до начала выборов, то есть 3 июля 2021 года.

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