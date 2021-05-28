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Заседание Высшего совеа безопасности 28.05.2021

ВСБ рекомендует ЦИК усилить контроль за финансами конкурентов на выборах

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210528/34918314/VSB-rekomenduet-TsIK-usilit-kontrol-za-finansami-konkurentov-na-vyborakh-.html

Высший совет безопасности постановил принять ряд мер по борьбе с незаконным финансированием партий на выборах.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Высший совет безопасности (ВСБ) рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) создать рабочую группу с участием представителей силовых ведомств для выявления и расследования случаев незаконного финансирования избирательных кампаний конкурентов на парламентских выборах 11 июля. Об этом на своей странице в Facebook написала президент страны Майя Санду. 

"Способы и средства, с помощью которых осуществляется незаконное финансирование в политике, многочисленны и представляют большую опасность для государства", - говорится в сообщении президента. 

Высший совет безопасности постановил принять ряд мер по борьбе с незаконным финансированием партий на выборах.

Центральной избирательной комиссии рекомендовано создать во время избирательной кампании рабочую группу в составе представителей Генеральной прокуратуры, службы по борьбе с отмыванием денег, МВД, Нацинспектората расследований, других соответствующих структур для установления рисков, выявления и расследования противоправных действий, направленных на финансирование избирательных кампаний конкурентов.

Президент Республики Молдова создаст рабочую группу для разработки предложений по внесению изменений в законодательство в отношении финансирования политических партий и избирательных кампаний. Они призваны обеспечить надлежащую проверку финансовых операций. Кроме того, необходимо разработать предложения по внесению поправок в уголовное законодательство об ужесточении санкций, связанных с незаконным финансированием политических партий или избирательных кампаний.

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