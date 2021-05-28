Как молдавские политики жаловались на слежку и что из этого вышло - эксперты

Президент Санду, обвинив главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи, выглядит не очень убедительно, считает аналитик.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Молдовы Павел Войку категорически отверг обвинения президента, назвав их "политическими" и "предвыборными". Вслед за этим глава Партии социалистов Игорь Додон не только заподозрил Майю Санду в "паранойе", но и сообщил в ответ, что по требованию главы государства за ним и его супругой следит Служба информации и безопасности. В свою очередь, СИБ назвал слова Додона "инсинуацией".

На фоне всей этой "шпиономании" многие в Молдове предрекают новую войну компроматов в свете предстоящих досрочных парламентских выборов.

"В Молдове войну компроматов в ходе предвыборной кампании, к сожалению, никогда нельзя исключать, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Волницкий. – Для республики это уже "обыденный" прием, идет ли речь о правых, левых или центристах, им пользуется подавляющее большинство молдавских политиков".

Однако, говорит Волницкий, далеко не всегда подобные методы дают должный эффект.

"Мы помним компромат, который вбросили на Андрея Нэстасе перед досрочными выборами мэра Кишинева в 2018 году – его разговор с матерью. В итоге эта затея дала результат прямо противоположный тому, который задумывали ее авторы", – утверждает политолог.

Виктимизация или превращение в жертву – еще одна давняя традиция молдавской политики, говорит Волницкий.

"Политические силы, которые не находятся у власти и не располагают рабочими контактами с органами внутренних дел и государственной безопасности, нередко стараются представить себя их жертвами. Такой прием зачастую преследует и дополнительную цель – послать оппонентам месседж, сыграв, так сказать на опережение: даже не думайте действовать против нас подобным образом, мы к этому готовы", – считает аналитик.

Термин "виктимизация" употребляет и политолог Корнелиу Чуря, комментируя заявление Санду о якобы организованной за ее близкими слежке. Впрочем, полагает он, госпожа президент, возможно, в данном случае немного перепутала роли. А после того, как глава государства категорически отказалась пойти со своими обвинениями в суд, в искренность ее слов, заявил Чуря, верится с трудом.

"Как правило, жертву правоохранителей изображают те, кто находится в оппозиции. То есть, по логике, сейчас это должны были бы делать социалисты. Но происходит почему-то ровно обратное. При этом жалобы Майи Санду выглядят не очень правдоподобно. Впрочем, нынешний президент Молдовы в свое время долго находилась в оппозиции и, вероятно, просто не может отказаться от привычной тактики", – считает Чуря.

Избиратель, ради которого в подобных случаях "изображают жертву", может лишь принять на веру такого рода заявление, поскольку ни подтвердить, ни опровергнуть его не представляется возможным. И для манипуляторов это плюс, полагает Чуря.

"Мне кажется, это весьма эффективный способ. Как показывает практика, именно заявления, которые нельзя проверить, являются, как это ни парадоксально, наиболее убедительными для большинства людей и особенно – для политических сторонников "жертвы", - убежден аналитик.

Чуря полагает, что, как и множество предыдущих, нынешняя избирательная кампания в Молдове будет оперировать главным образом не рациональными, а эмоциональными доводами.

"В принципе, любая избирательная кампания предполагает высокий градус манипулирования. В ходе нынешней, как видим, первой этот процесс начала Майя Санду. Думаю, в ближайшие недели правые еще неоднократно попытаются использовать этот прием, одновременно пытаясь убедить нас, что они самые честные люди на планете", – говорит Чуря.

По мнению аналитика Валентина Крылова, заявление Санду преследует, помимо прочего, конкретную тактическую цель в свете разворачивающейся предвыборной кампании.

"С моей точки зрения, слова Санду о "слежке" напрямую связаны с предполагаемым заседанием Высшего совета безопасности Республики Молдова. Думаю, в его повестку обязательно будет включен вопрос о "безопасности" грядущих выборов – с точки зрения использования финансовых средств и некоторых "приемов", посредством которых выборы будут проведены так, как это кое-кому хочется, а не так, как этого требует закон", – сообщил Крылов.

Он уверен, что безопасность голосования на предстоящих выборах и в самом деле никем и ничем не обеспечена, особенно в той части, которая касается голосования в диаспоре, где, по мнению Крылова, можно "нарисовать" какой угодно результат. Но как раз это, считает политолог, полностью устраивает Майю Санду и партию "Действие и солидарность".

"Правым очень важно сейчас отвлечь внимание избирателей, общественности от реальных проблем нынешней избирательной кампании, которые способны повлиять на ее результат. Для того чтобы люди, просто не успели задать важные вопросы и потребовать на них ответа, нужно навязать им другие вопросы и ответы", – уверен аналитик.

И тогда, утверждает Крылов, избирательная кампания пройдет в условиях, максимально выгодных для одной политической силы – партии "Действие и солидарность". И Майи Санду, разумеется.

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