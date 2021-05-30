15:13 30 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Парламент Республики Молдова

Чем занимались депутаты парламента X созыва в течение трех лет

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0d/34727473.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210530/34929153/chem-zanimalis-deputaty-parlamenta-X-sozyva-v-techenii-trekh-let.html

Последние три года депутаты X созыва законодательного собрания организовали 80 пленарных заседаний, но собрались только на 76.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Во время весенних парламентских сессий 2019-2021 годов состоялось 49 пленарных заседаний высшего законодательного органа Молдовы, а во время осенних – 25. Кроме того, также были проведены 3 внеочередных заседания.

За период работы депутаты парламента X созыва приняли 512 нормативных актов, из которых 324 – законы, 188 – постановления.

Парламенту Молдовы 30 лет
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Символизм в цифрах: парламенту Молдовы 30 лет – впереди досрочные выборы

Последнее пленарное заседание состоялось 23 апреля 2021 года.

Парламент Х созыва был избран по итогам выборов, состоявшихся 24 февраля 2019 года.

Первое учредительное заседание прошло 21 марта того же года. Состав законодательного органа был представлен четырьмя политическим формированиям, которые сформировали пять парламентских фракций. Позже, после выхода ряда депутатов из своих фракций, появилась еще одна парламентская группа, а также больше независимых или неприсоединившихся депутатов.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля. Избиратели определят новый состав законодательного органа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт: кто получит больше всего мандатов в парламенте
Граждане должны знать это: чего ждать от будущего парламента Молдовы
Вопрос ребром: Санду заявила, хватит ли денег на досрочные выборы в парламент

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Президентский полк открыл новый сезон конного и пешего караулов в Кремле — видео
Видео: прошла первая за год церемония развода караулов Президентского полка
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться