Чем занимались депутаты парламента X созыва в течение трех лет

Последние три года депутаты X созыва законодательного собрания организовали 80 пленарных заседаний, но собрались только на 76.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Во время весенних парламентских сессий 2019-2021 годов состоялось 49 пленарных заседаний высшего законодательного органа Молдовы, а во время осенних – 25. Кроме того, также были проведены 3 внеочередных заседания.

За период работы депутаты парламента X созыва приняли 512 нормативных актов, из которых 324 – законы, 188 – постановления.

Последнее пленарное заседание состоялось 23 апреля 2021 года.

Парламент Х созыва был избран по итогам выборов, состоявшихся 24 февраля 2019 года.

Первое учредительное заседание прошло 21 марта того же года. Состав законодательного органа был представлен четырьмя политическим формированиям, которые сформировали пять парламентских фракций. Позже, после выхода ряда депутатов из своих фракций, появилась еще одна парламентская группа, а также больше независимых или неприсоединившихся депутатов.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля. Избиратели определят новый состав законодательного органа.

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